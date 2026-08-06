Monte de Piedad intensifica contacto con clientes: llamadas, correos y bonificaciones... ¿qué pasa con la huelga?

Huelga Monte de Piedad La institución, que lleva 10 meses en paro laboral, ha buscado otra forma de acercarse a sus miles de usuarios afectados. (Cuartoscuro y Especial)

El Nacional Monte de Piedad, sumido en una huelga que se ha prolongado durante 10 meses, reforzó su comunicación con clientes mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y campañas informativas para promover el pago de refrendos y desempeños de prendas mientras continúa la huelga que mantiene suspendidas las operaciones presenciales en sus más de 300 sucursales.

Entre las acciones se encuentran llamadas realizadas por personal de la institución. En uno de los registros de voz, revisado por CRÓNICA, una trabajadora se identifica con la frase: “Stephanie de Nacional Monte de Piedad”, de acuerdo con la transcripción del buzón de voz, para luego alertar sobre posibles fraudes y reiterar que los bienes de los usuarios se mantienen a salvo en una bóveda, pese al paro laboral, que ha generado enojo e incertidumbre en miles de usuarios.

Monte de Piedad promueve pagos mediante canales alternos

Los correos enviados a los clientes informan que es posible realizar el pago de refrendos o desempeños por medios distintos a las sucursales físicas, las cuales permanecen sin operaciones por la huelga.

Uno de los mensajes, en poder de CRÓNICA, señala: “Reciba una bonificación en Dinero Monte al pagar su refrendo o desempeño.”

El mismo documento explica que el beneficio aplica durante la suspensión temporal del servicio.

“Durante la suspensión temporal en nuestro servicio, al realizar el pago de su refrendo o desempeño, Nacional Monte de Piedad le abonará en Dinero Monte la diferencia que resulte entre su tasa de interés mensual contratada y la tasa de interés mensual especial del 3.5%”, refiere el correo electrónico.

Como ejemplo, el documento detalla el caso de un préstamo de mil pesos con una tasa mensual fija de 5%, en el que la bonificación sería de 75 pesos en Dinero Monte.

La institución recuerda cuáles son sus medios oficiales

Otra parte de la campaña está enfocada en prevenir fraudes y orientar a los usuarios sobre los canales autorizados para comunicarse con la institución.

En uno de los correos en poder de CRÓNICA se lee:

“Si recibes mensajes desde correos con dominios comerciales como @gmail, @hotmail, @yahoo o @outlook, podría tratarse de un fraude.”

El mensaje añade: “Recuerda que nuestros canales oficiales siguen abiertos para ti.”

Además de los teléfonos de atención, el correo electrónico institucional y el sitio oficial, Nacional Monte de Piedad recuerda que los clientes pueden resolver dudas y realizar diversos trámites mediante sus canales digitales.

Pagos por app, web, SPEI, OXXO y Banamex

La institución también informa que los pagos de refrendos pueden realizarse mediante MiMonte App, MiMonte Web, SPEI, OXXO y Banamex, mientras continúe la suspensión del servicio presencial.

El aviso precisa que la bonificación no podrá utilizarse de inmediato.

“Una vez restablecido nuestro servicio, esta bonificación la podrá utilizar en sus próximos refrendos.”

También indica el plazo para recibir el abono: “El Dinero Monte se le abonará 5 días hábiles después del pago de su refrendo o desempeño, pero recuerde que lo podrá utilizar una vez restablecido nuestro servicio.”

Monte de Piedad insiste en verificar los canales de pago

Los mensajes enviados a los clientes concluyen con recomendaciones para evitar fraudes durante el periodo de suspensión de actividades.

El aviso destaca: ”Antes de realizar tu pago verifica que este sea en los medios alternos oficiales de Nacional Monte de Piedad."

“Jamás te pediremos un depósito a nombre de una persona física o empresas distintas a nuestra institución. Nacional Monte de Piedad nunca te pedirá datos personales o datos de tus cuentas bancarias”, agrega de institución.

Esta campaña de llamadas y correos se lleva a cabo a 10 meses del arranque de la huelga, iniciada en octubre de 2025, en donde no se ha llegado a un acuerdo entre los trabajadores sindicalizados y la institución, lo cual ha devenido en el enojo, temor e incertidumbre de miles de usuarios que tienen empeñados sus bienes y prendas.

¿En qué va la huelga del Monte de Piedad? Lo último que se sabe

De acuerdo con el secretario general del sindicato, Alejandro García, uno de los principales avances en las negociaciones ha sido el proceso de unificación de plazas para homologar las condiciones laborales de trabajadores con funciones similares.

No obstante, aún permanecen pendientes temas como las boletinaciones, el pago de salarios caídos y otros puntos relacionados con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

El dirigente sindical también informó que una jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto relacionado con la huelga, lo que podría sentar un criterio de alcance nacional.

Aun así, el proceso dependerá de la resolución del amparo promovido por Nacional Monte de Piedad contra la existencia de la huelga, el cual deberá resolverse antes de que inicie el juicio sobre la responsabilidad del conflicto.