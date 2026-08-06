Canciller Velasco confirma que acuerdo Pemex-Petrobras está en fase de ejecución

El funcionario confirmó que la una delegación de Pemex ya se encuentra en Río de Janeiro para dar seguimiento a los compromisos del acuerdo.

En el marco de la VI Comisión Binacional Brasil-México, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el acuerdo de cooperación entre las petroleras Pemex y Petrobras ya entró en fase de ejecución.

El canciller confirmó que la una delegación de Pemex ya se encuentra en Río de Janeiro para dar seguimiento a los compromisos del acuerdo.

Además, la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, estuvo presente durante las reuniones de la Comisión para sustentar el acuerdo que abre “con una vigencia inicial de dos años”, una agenda de intercambio técnico, tecnológico y regulatorio.

“La energía es hoy el terreno de la mayor actividad recíproca entre los dos países y ha crecido de manera sostenida desde la visita del vicepresidente (Geraldo) Alckmin a México en agosto de 2025″, expresó Velasco.

Asimismo, el secretario de Exteriores mexicano comentó que sostuvo este jueves un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien le entregó un mensaje personal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En materia institucional, ambas cancillerías suscribieron dos nuevos instrumentos: un memorando de entendimiento en Ciencia, Tecnología e Innovación para proyectos conjuntos de investigación, y un acuerdo educativo que ofrecerá clases gratuitas de portugués a servidores públicos mexicanos a través del Instituto Guimarães Rosa.