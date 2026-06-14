Mundial 2026, gran oportunidad para que más mexicanos hagan deporte: Mariela Gutiérrez

Fomemtar el realizar deporte en México

El Mundial de Futbol 2026 no debe quedarse únicamente en la fiesta, los partidos y el entretenimiento. Para la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, el torneo representa una oportunidad para que estados y municipios fomenten la actividad física y acerquen a más personas al deporte.

La legisladora señaló que el contexto social que genera una justa mundialista puede aprovecharse para garantizar el derecho a la cultura física y al deporte, mediante acciones de promoción, fomento y estímulo conforme a lo establecido en la legislación mexicana.

“No sólo es la fiesta y el entretenimiento, es el gran momento para incluir a miles de jóvenes, mujeres y adultos en el deporte”, sostuvo la ex presidenta municipal de Tecámac.

No todos hacen ejercicio

Mariela Gutiérrez recordó que, de acuerdo con datos del INEGI correspondientes a 2025, únicamente el 41.7 por ciento de la población mexicana de 12 años y más realizó alguna actividad física durante su tiempo libre.

Destacó que esta medición incorporó por primera vez a personas desde los 12 años y tuvo cobertura nacional.

En las 32 ciudades con más de 100 mil habitantes, el indicador entre la población de 18 años y más fue de 44.5 por ciento, el segundo nivel más alto registrado desde 2013.

Sin embargo, señaló que todavía persisten diferencias entre hombres y mujeres. Mientras el 49.1 por ciento de los hombres reportó realizar actividad física, en el caso de las mujeres el porcentaje fue de 40.7 por ciento, aunque esta brecha alcanzó su nivel más bajo desde que comenzó a medirse.

La senadora mexiquense destacó que la práctica deportiva es más frecuente entre la población joven.

Según las cifras del INEGI, el 52.7 por ciento de las personas de entre 12 y 19 años realiza actividad física en su tiempo libre, mientras que entre los adultos mayores de 60 años el porcentaje disminuye a 37.6 por ciento.

Por ello, insistió en que aún es necesario avanzar hacia una mayor equidad en el acceso y la participación deportiva.

Deporte más popular del país

En el marco del Mundial 2026, Mariela Gutiérrez afirmó que el futbol se mantiene como el deporte con mayor arraigo entre los mexicanos.

Citó un estudio de Consulta Mitofsky realizado en 2026, según el cual al 59.3 por ciento de la población le gusta ver, jugar o mantenerse informada sobre el balompié.

Además, señaló que el futbol también representa un importante nicho laboral. Indicó que actualmente se calcula la existencia de más de 9 mil 700 jugadores profesionales distribuidos en más de 244 clubes del país.

Recordó que el FIFA Professional Football Report contabilizaba 9 mil 464 futbolistas profesionales en México hacia 2023, cifra que, aseguró, ha aumentado.

La legisladora consideró que los estados y municipios deben hacer realidad lo que establecen la Constitución y las leyes secundarias en materia de deporte y activación física.

Afirmó que más allá del impacto económico o del ambiente festivo que rodea al futbol, la Copa del Mundo representa una oportunidad invaluable para promover hábitos saludables entre la población.

“Es nuestra responsabilidad como Estado Mexicano”, concluyó Mariela Gutiérrez.