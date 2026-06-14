Pável Jarero llama a defender la soberanía y anuncia que pedirá licencia al Senado

Senador Pável Jarero Velázquez

El senador Pável Jarero Velázquez aseguró que es momento de privilegiar la unidad y la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que anunció que en los próximos días solicitará licencia a su cargo en el Senado de la República. Además, expresó públicamente su disposición para participar en la coordinación de los trabajos de la transformación en Nayarit.

Durante una Asamblea con el Pueblo realizada este fin de semana en Tepic, el legislador convocó a fortalecer al movimiento y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum para consolidar el denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Ante los asistentes, Jarero Velázquez afirmó que pondrá su experiencia política al servicio del movimiento y del pueblo nayarita.

“Estamos listos para la tarea que viene. Con humildad, trayectoria y amor por nuestra tierra, ponemos nuestra experiencia al servicio del movimiento y del pueblo de Nayarit”, manifestó.

El senador sostuvo que México atraviesa un momento decisivo que requiere organización, compromiso y claridad de rumbo, por lo que llamó a canalizar todos los esfuerzos materiales y humanos en favor del proyecto transformador.

Respaldo a Sheinbaum

También expresó su respaldo al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y señaló que el interés del país y del movimiento debe colocarse por encima de cualquier aspiración personal.

En ese sentido, indicó que ha antepuesto el proyecto de la Cuarta Transformación a su aspiración de convertirse en coordinador de los comités de defensa de la 4T en Nayarit.

El legislador informó que puso a disposición de la dirigencia nacional de Morena información relacionada con su trayectoria como luchador de izquierda, así como datos sobre su patrimonio, familiares y círculo cercano.

Explicó que esta decisión forma parte de un ejercicio de rendición de cuentas integral, un gesto que, durante el encuentro, también fue interpretado como un reto hacia otros aspirantes dentro del partido.

Confía en la decisión de Morena

Finalmente, Jarero Velázquez aseguró que, por experiencia, trayectoria y perfil, se considera preparado para encabezar los trabajos que permitan consolidar la Cuarta Transformación en Nayarit.

Asimismo, expresó su confianza en que la dirigencia nacional de Morena actuará con absoluta responsabilidad al momento de tomar una decisión sobre quién deberá asumir esa tarea en la entidad.

“Es tiempo de actuar con responsabilidad histórica”, señaló el senador, al insistir en que la unidad, el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional deben mantenerse como prioridades del movimiento.