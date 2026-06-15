Buen Gobierno sanciona a 39 personas servidoras públicas por cometer faltas graves y no graves

Sanción

Derivado de las acciones de investigación que se llevaron a cabo por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. (BaBien), en la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. (Asipona Manzanillo) e igualmente en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron infracciones graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha impuesto sanciones a:

. CFE:

-Inhabilitación por 20 años a Roberto V., en CFE Distribución; a Alberto M., en el Laboratorio de Equipos y Materiales; y a José Q., en CFE Suministrador de Servicios Básicos; e inhabilitación por 10 años a Francisco D., en la Dirección Corporativa de Operaciones. Asimismo, debido a que estás personas también contrataron la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión no necesarios para la prestación del suministro eléctrico, en 2017, se les aplicara una sanción económica de manera solidaria por mil 192 millones 500 mil pesos,

.IMSS:

-Inhabilitación por 10 años a José R., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Puebla, por haber obtenido en 2020 un beneficio económico por un total de 152 mil pesos por la venta de 182 guías del servicio de mensajería.

- Por exigir y obtener de forma ilícita, en 2020, y por motivo de sus funciones, un beneficio económico por 15 mil pesos, no comprendido en su remuneración; inhabilitación por 1 año a Guadalupe H., en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Celaya, Guanajuato.

.SEP

- Sanción económica de 82 mil pesos e inhabilitación por 10 años a Francisco O., en el Tecnológico Nacional de México en Culiacán, Sinaloa, a causa del doble pago que recibió, por plaza de estructura y por honorarios por la cantidad de 130 mil y 286 mil pesos, respectivamente, en 2021.

SHCP-INDAABIN

-Inhabilitación por 8 años y sanción económica por 4.9 millones de pesos a Carlos M., en la Administración Región Golfo Centro, por llevar a cabo depósitos a su cuenta personal, por el mismo monto en 2019, y por no devolver un vehículo.

.BaBien:

-Sanción económica de 62 mil pesos, e inhabilitación por 10 años a Esmeralda O., de la sucursal ubicada en Villahermosa, Tabasco, por realizar una conciliación en sucursal con información no verídica, en 2023.

-Inhabilitación por 7 años, al igual que una sanción económica por 50 mil pesos a Verónica G., de la sucursal en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, por realizar retiros, por el importe ya mencionado, sin consentimiento de los titulares de las cuentas bancarias en un lapso del año 2020 al 2022.

- A Ana J., de la sucursal en Ayoquezco de Aldama, Oaxaca, inhabilitación por 10 años y sanción económica por 22 mil pesos, por realizar retiros por un monto de 21 mil pesos sin contar con el consentimiento de los titulares de las cuentas bancarias. Igualmente, la misma servidora pública fue inhabilitada por 8 meses y otra sanción económica de 15 mil pesos, por realizar retiros por el mismo monto de 2019 a 2022.

.Asipona Manzanillo

-Inhabilitación por 1 año a Saira H., en la Gerencia de Ingeniería; suspensión por 6 meses a Álvaro M., en la Gerencia General y a Noel M., en la Gerencia de Ingeniería; derivado de la autorización, en 2019, para el proceso de pago de una estimación por un importe de 10 millones de pesos, aún y cuando no se recibieron en tiempo dos insumos.

. SAT

- A Rubén D., en la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo “2”, suspensión de 90 días por haber emitido la determinación de un crédito fiscal por 205 millones de pesos por concepto de ISR, IVA, recargos y multas fuera de plazo, en 2018.

-Suspensión de 30 días y una sanción económica de 25 mil pesos a Carlos G., en la Administración de Recursos y Servicios en Celaya, Guanajuato, por celebrar, en 2019, un contrato por 200 mil pesos, sin contar con la autorización presupuestal.

- A Patricia C., en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Campeche, suspensión por 30 días por llevar a cabo, en 2020, la actualización de contraseña de los contribuyentes sin contar con el soporte documental requerido para el trámite.