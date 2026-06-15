“Vivienda para el Bienestar” ya beneficia a 2.1 millones de personas

Viviendas para el Bienestar

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, dio a conocer que como parte del programa “Vivienda para el Bienestar”, 274 domicilios ya iniciaron el proceso de edificación, mientras que 604 mil ya fueron contratadas, lo que simboliza un 33.6 por ciento de avance. Esto beneficia a más de 2.1 millones de personas.

Respecto a las viviendas contratadas, el estado que presenta el mayor avance es Tabasco con el 76 por ciento, seguido por Quintana Roo (71%) y Yucatán (66%).

En el caso de las entidades con el porcentaje más bajo: Ciudad de México con el 1 por ciento, Baja California Sur con el 5 por ciento y Jalisco con el 9 por ciento, vega Rangelm explicó que se han encontrado con problemas para obtener la reserva territorial.

Uno de los componentes de “Viviendas para el Bienestar” es la Certeza Jurídica, la cual se distribuye entre el Instituto Nacional de Suelos Sustentables (INSUS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (, al igual que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad (INFONAVIT) y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) quienes trabajan en la entrega de escrituras, constancias de finiquito y cancelaciones de crédito. Con este esfuerzo se ha logrado alcanzar una entrega de 293 mil trámites, acercándose al 30 por ciento del avance de la meta total de 1 millón de escrituras.

La mejora de condiciones de crédito de INFONAVIT y de FOVISSSTE, por su parte, ha rebasado el 5.1 millones de personas que han logrado el objetivo de mejorar su crédito.

Otro de los puntos a destacar que presento Edna fue la Reforma a la Ley de Vivienda con la que se establece que el concepto de vivienda adecuada es un derecho vinculado al bienestar de las personas.