¿Quién es Ariana Ferreriz? Diputada de Morena, Nay Salvatori, sale en defensa de ‘Lady CJNG’

Nayeli Salvatori La diputada local del Puebla salió en defensa de Ariana Ferreriz, asegurando que su familia recibirá acompañamiento legal tras el incidente del pasado 11 de junio en Cholula.

Este pasado 11 de junio, se viralizaron múltiples videos de una mujer detenida en Cholula, Puebla por presuntamente haber conducido en estado de ebriedad. En las imágenes, ella insulta los oficiales de policía que la arrestan mientras la llevan a la patrulla y asegura que conoce al “jefe del del narco” en Veracruz y asegura que “el contabilidad del Cártel Jalisco Nueva Generación” es su ex novio, por lo que las redes sociales la bautizaron como ‘Lady CJNG’. Sin embargo, a través de la cuenta oficial de Nay Salvatori, diputada morenista de Puebla, Ferreriz ha salido ha dar su versión, acusada de ser víctima de violencia así como de agresión durante el episodio, por lo que la servidora pública ha salido en su defensa.

¿Qué pasó con Ariana Ferreriz y por qué se hizo viral?

Tras las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana en el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica este pasado 11 de junio, se hicieron virales los videos de Ariana por sus palabras en contra de las y los oficiales de Policía que la apresaron, profiriendo insultos y hasta amenazas.

“Por eso muchas mujeres protestan en Puebla. Ahorita no es tu hija, pero el día de mañana puede ser la tuya y cómo no tienes lana, como no tienes dinero, la tuya no va a valer ni cincuenta centavos. Y de mí te acuerdas”

También, envió un mensaje a ‘Pepe’ Chedraui (presidente municipal de Puebla) en otro de los videos , acusándolo de desproteger a los centros joyeros de los que afirma ser dueña en la ciudad y de ser víctimas de robos. “Yo te doy los nombres de los narcotraficantes. Y espero que este video lo suba, el día que yo quiera lo hago viral. Los voy a hacer viral a todos (…) Te doy a los delincuentes de Oaxaca, a ver si es cierto que vas a hacer algo”.

Por otra parte, en dos momentos diferentes del arresto, dice señalar a un presunto operador financiero del CJNG, a quien señala como su ex novio y lo utiliza para amenazar a los elementos policiales. “Toño Aréchiga Pérez. Es el pinche contabilidad del Cártel de la nueva Generación. Es mi ex novio y me lo dijo. Grábame y a ver si es cierto que lo vas a agarrar (...) Conozco a todos los narcos de Veracruz y de Oaxaca.

Nayeli Salvatori sale en defensa de Ariana Ferreriz

La diputada local de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil, publicó en redes sociales un video junto a Ariana Ferreriz, la mujer detenida el 11 de junio en San Andrés Cholula, Puebla, tras un incidente vial en el que autoridades municipales señalaron que conducía en una zona peatonal y presuntamente bajo los efectos del alcohol. En el material difundido por la legisladora, Ferreriz relató que durante su arresto fue víctima de uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiales y aseguró que tanto ella como sus hijos sufrieron afectaciones físicas y emocionales.

El que pregunta no se equivoca.



Comparto el testimonio de la madre Ari, quien asegura haber sido víctima de diversas irregularidades durante su detención y que hoy enfrenta una nueva forma de revictimización tras la difusión de videos que nunca debieron hacerse públicos.



Más… pic.twitter.com/7Sx4Izzdhq — Nay Salvatori (@Naysalvatori) June 14, 2026

En su defensa, Salvatori sostuvo que la actuación de los policías habría constituido un abuso de autoridad y responsabilizó a la administración municipal encabezada por Lupita Cuautle de investigar los hechos. La diputada argumentó que, aun cuando la mujer hubiera cometido una falta administrativa, ello no justificaba presuntas agresiones por parte de los agentes. También afirmó que Ferreriz se encontraba en una situación de ansiedad y vulnerabilidad al momento de la detención y exigió que se esclareciera el procedimiento aplicado por los uniformados.

De acuerdo con los testimonios presentados por Ferreriz en el video difundido por la legisladora, la mujer dijo haber sido jalada del cabello, sometida con fuerza excesiva y lesionada durante el arresto. Asimismo, denunció que sus hijos también resultaron afectados, incluyendo una presunta lesión en una de las menores. Con base en estas acusaciones, la diputada afirmó que la mujer era víctima de abuso policial y violaciones a sus derechos humanos, por lo que anunció acompañamiento legal para la familia.