Uso de la IA para atender temas relevantes como obesidad en la población

Uso de IA en análisis de obesidad La doctora Rocío Isabel Díaz de la Garza, líder de la Unidad de Biología Integrativa, Sistema Nacional de Investigadores Nivel II del Tec de Monterrey destacó la necesidad de darle un mayor uso a la Inteligencia Artificial (IA), en temas tan importantes para salud la población mexicana como la obesidad

La doctora Rocío Isabel Díaz de la Garza, líder de la Unidad de Biología Integrativa, Sistema Nacional de Investigadores Nivel II del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-Monterrey), destacó la necesidad de darle un mayor uso a la Inteligencia Artificial (IA), en temas tan importantes para la población mexicana como la obesidad.

En entrevista con Crónica, recordó que desde el 2016, esta condición que afecta al 70% de las personas adultas y (30%) población infantil, fue catalogado como una emergencia de salud pública, por lo que, urge implementar acciones que permitan revertir esta situación.

Refirió que con una enorme base de datos, organizados y accesibles y con la ayuda de la Inteligencia Artificial se podrían generar modelos de hombres, mujeres y niños y tener diagnósticos tempranos, desarrollar tratamientos más eficaces o estrategias de cambios en las parte social y políticas públicos.

Subrayó la importancia de romper estigmas y dejar de ver al paciente con obesidad como culpable de su enfermedad, ya que es una condición en el que intervienen: la genética, el medio ambiente, condiciones socioeconómicas, lugar de nacimiento y factores externos.

En este contexto aplaudió la estrategia del gobierno Federal para sacar la comida chatarra de las escuelas, que es un primer paso, de los muchos deben darse para seguir avanzando, porque, estos cambios en las políticas públicas son las que promueven los cambios”.

Recopilación y análisis de datos con IA

Para abordar esta problemática, enfatizó, en el biobanco del Tecnológico, -el cual forma parte de Proyecto oriGen, iniciativa de investigación genómica y de salud más grande de América Latina-, se han aplicado censos a 100,000 mexicanos, confirmando que “el sobrepeso anda arriba del 70%, y la recopilación y análisis de información en este tema se vuelve fundamental.

El uso de la IA permite una amplia capacidad de análisis en muy poco tiempo, “sólo falta, trabajar más en el tema de seguridad y confidencialidad en el uso de datos de las personas”.

Para sacarle el mayor provecho a la IA necesitamos millones de datos de millones de personas con información valiosa como sociodemográficos, hasta análisis de sangre, peso, genética, por mencionar algunos.

Estudio de obesidad en el TEC ya usa IA

En el Tec se trabaja en un estudio con IA de la secuenciación del exoma (parte de nuestro ADN que contiene las instrucciones para producir proteínas), de 100,000 mexicanos, y muchos otros datos y un cuestionario de más de 700 preguntas.

Este mapeo del IMC es un proyecto dirigido por los doctores Pablo Kuri y el director científico, Víctor Treviño.

Reveló que se ha encontrado personas con peso saludable, pero con complicaciones metabólicas: muy alto el colesterol, por ejemplo, o personas con IMC alto, “pero que metabólicamente parece ser que no les pasa nada”.

De ahí la importancia del análisis de millones de datos con IA y definir cuáles son los parámetros por medir e identificar si a partir de determinado nivel hay riesgo de enfermedad metabólica, refirió.

Tener un expediente electrónico como en otros países

La doctora Rocío Isabel Díaz de la Garza mencionó que un gran avance sería poder tener acceso a datos del sector público y privado, aunque de momento en México no se cuenta con un expediente electrónico como en otros países.

En este sentido, estimó que si hubiera una efectiva seguridad en el uso de la información personal, con la confidencialidad de no revelar la identidad, con una adecuada legislación al respecto, sin duda alguna, la gente accedería a proporcionar su información que eventualmente pudiera ayudar a otras personas.

En el Tec, dijo, el uso de datos clínicos tiene la garantía de ser anónimos, “entonces esta parte del uso de datos y la seguridad de la información de las personas sería bien importante que pudiera estar en todo el país”, como ocurre en muchos países con cohortes internacionales de varios años, “y todo está súper legislado, porque se firman consentimientos, y se obtiene información invaluable”.

Y aunque en México distintas instituciones públicas realizan cohortes importantes, los números son finitos “y la riqueza de utilizar IA es analizar un número de datos verdaderamente amplios y potencializar el análisis de la información”.

Uso personal de la IA

La doctora Díaz de la Garza recomendó a las personas que recurren al uso de la IA hacer preguntas muy específicas, quizá esperando resultados que tengan evidencia clínica o publicaciones en artículo científicos para una mayor seguridad en la información obtenida: “entre mejor estructurada sea la pregunta, mejor pueden ser las respuestas”, y en el tema de salud, aseveró, que la valoración médica “no debe ser reemplazada la revisión médica y auscultar la sintomatología” y recordó que la automedicación con respuestas de aplicaciones de IA artificial no está bien”.