Sheinbaum abre la puerta, de ser necesario, a una llamada con Trump para defender el T-MEC

Claudia Sheinbaum La presidenta fue cuestionada sobre la posibilidad de una llamada o incluso una reunión con Trump para hablar sobre el futuro del tratado. Su respuesta fue clara: "Sí, si es necesario, sí, por supuesto".

La presidenta Claudia Sheinbaum pardo reiteró su respaldo a la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), asegurando que, de ser necesario, sostendría una conversación directa con el presidente estadounidense, Donald Trump, para defender los intereses del país dentro del acuerdo comercial.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de una llamada o incluso una reunión con Trump para hablar sobre el futuro del tratado. Su respuesta fue clara: “Sí, si es necesario, sí, por supuesto”.

Sheinbaum sostuvo que el principal objetivo del gobierno mexicano en las conversaciones que se desarrollan esta semana en Washington es preservar un acuerdo que, dijo, ha generado beneficios para las tres naciones que lo integran.

“Primero, el sostenimiento del tratado, que los tres países creo que estamos de acuerdo en ello porque ha beneficiado a los tres países”, señaló.

La presidenta recordó que el T-MEC no está siendo renegociado desde cero, sino que atraviesa el proceso de revisión contemplado desde que fue firmado durante el primer mandato de Trump y posteriormente aprobado por los congresos de México, Estados Unidos y Canadá.

“El tratado es ley. O sea, el tratado ya está escrito, no es que ahora se acaba”, puntualizó.

La mandataria explicó que uno de los principales intereses de Estados Unidos es fortalecer las reglas de origen, particularmente en sectores como el automotriz, para que una mayor parte de la cadena de producción se realice dentro de Norteamérica.

“A Estados Unidos le interesa que haya más reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que más productos, por ejemplo toda la cadena de valor relacionada con un vehículo, se produzca más en la región y no venga de otras partes del mundo”, detalló.

Sin embargo, Sheinbaum aclaró que México defiende una visión regional del acuerdo. “Nosotros decimos que no solo sea Estados Unidos, sino que sea la región, justamente por eso es un tratado de libre comercio”, afirmó.

Buscar reducir aranceles

Otro de los temas que el gobierno mexicano pondrá sobre la mesa es la disminución de los aranceles aplicados por Estados Unidos al acero, aluminio y vehículos bajo la Sección 232 de su legislación comercial.

La presidenta indicó que la administración federal trabaja para lograr que estos gravámenes disminuyan de manera importante y así fortalecer la continuidad del acuerdo.

“Estamos trabajando para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el tratado comercial”, expresó.