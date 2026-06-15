Tren Lechería-AIFA se consolida como una alternativa moderna de movilidad con más de un millón de pasajeros

Tren Lechería-AIFA se consolida como una alternativa moderna

A poco más de un mes de haber iniciado operaciones, el Tren Felipe Ángeles, que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), ya superó el millón de pasajeros transportados, consolidándose como una de las principales alternativas de movilidad para miles de usuarios en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El proyecto ferroviario, impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), busca facilitar los traslados hacia el aeropuerto y mejorar la conectividad entre la Ciudad de México y diversos municipios del Estado de México. Desde su inauguración el pasado 26 de abril, el servicio ha mostrado una alta demanda por parte de viajeros, trabajadores y habitantes de la región.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, el pasajero número un millón fue recibido con un reconocimiento especial, convirtiéndose en un símbolo del rápido crecimiento que ha tenido este nuevo medio de transporte en sus primeras semanas de operación.

El Tren Felipe Ángeles realiza el recorrido de Buenavista al AIFA en menos de una hora, lo que representa una reducción considerable en los tiempos de traslado en comparación con otras opciones de transporte terrestre. El tracto cubre más de 40 kilómetros y cuenta con varias estaciones intermedias que benefician a comunidades del norte del Valle de México.

Durante su primera semana de funcionamiento, el tren movilizó más de 206 mil pasajeros, una cifra que anticipaba la buena aceptación del proyecto entre los usuarios. Las autoridades consideran que este servicio se ha convertido en una herramienta importante para fortalecer la movilidad y ofrecer alternativa rápida, segura y accesible para llegar al aeropuerto.

La infraestructura del ramal Lechería - AIFA incluye seis estaciones nuevas, espacios accesibles para personas con discapacidad, sistemas de videovigilancia y áreas diseñadas para facilitar el traslado de equipo. Además, opera con trenes eléctricos capaces de transportar cientos de pasajeros por viaje, lo que permite atender una demanda creciente.

Usuarios han señalado que una de las principales ventajas del tren es la reducción de costos y tiempos para quienes necesitan trasladarse al aeropuerto. Antes de su puesta en marcha, llegar al AIFA podía representar recorridos largos y complicados debido al tráfico vehicular y la limitada oferta de transporte público.

Este proyecto es una estrategia federal para impulsar el transporte ferroviario de pasajeros en el país. Recientemente, la SICT otorgó a Banobras la asignación para la operación y administración del sistema, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y crecimiento en los próximos años.

Aunque durante sus primeros días se registraron algunos problemas operativos reportados por usuarios, la demanda se ha mantenido constante y el servicio continúa atrayendo pasajeros diariamente.

Con más de un millón de usuarios transportados en tiempo récord, el Tren Felipe Ángeles se perfila como una pieza clave de la movilidad en la región y como uno de los proyectos ferroviarios más importantes impulsados en los últimos años para mejorar la conexión entre la capital y el AIFA.