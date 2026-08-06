¿A qué hora abre el Banco Bienestar? Horario de cajeros y sucursales para cobrar tu pensión o beca Conoce el horario del Banco del Bienestar y cómo consultar cuál es el cajero más cercano a ti (Banco Bienestar)

El Gobierno de México realiza los depósitos de todos sus programas sociales a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que conocer dónde puedes retirar tu apoyo es de vital importancia.

Es así que si acabas de recibir tu beca o pensión del Bienestar, aquí te compartimos cuál es el horario del Banco del Bienestar, así como la ubicación de la sucursal más cercana a ti para que retires tu apoyo sin tener que pagar alguna comisión.

Horario oficial de atención en ventanillas del Banco del Bienestar

En las ventanillas del Banco del Bienestar puedes retirar dinero en efectivo de pensiones o apoyos que tengas por parte del gobierno, solicitar tus estados de cuenta, e incluso recibir atención personalizada sobre dudas relacionadas con tu tarjeta de este banco.

Las ventanillas del Banco del Bienestar operan en un horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., por lo que, si deseas realizar alguno de los servicios antes mencionados, solamente podrás ser atendido en esas horas.

¿A qué hora abren y cierran los cajeros del Banco del Bienestar?

Por otra parte, los cajeros automáticos del Banco del Bienestar se encuentran disponibles durante las 24 horas del día, por lo que podrás realizar el retiro de tu pensión o beca del Bienestar en cualquier hora del día.

¿Abre el Banco del Bienestar los sábados y domingos?

Los cajeros del Banco del Bienestar se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que podrás acudir a ellos incluso en fines de semana. Por otra parte, las ventanillas solamente abren de lunes a viernes, permaneciendo cerradas sábados y domingos, además de días festivos.

¿Cómo ubicar la sucursal o cajero del Banco del Bienestar más cercano a tu domicilio?

Una de las formas más sencillas para retirar el dinero de tu pensión o beca del Bienestar es a través del cajero o ventanilla del Banco del Bienestar; por lo que, si no conoces cuál es el más cercano a tu domicilio, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar a la página de “Ubica tu Banco del Bienestar” del Gobierno de México.

del Gobierno de México. Seleccionar la entidad y municipo donde vives.

y municipo donde vives. Dar clic en el recuadro de “Buscar”.

Siguiendo esos pasos, automáticamente te aparecerá una lista con todas las sucursales del Banco del Bienestar disponibles en tu entidad y tú solo tendrás que seleccionar la más cercana a ti para conocer el mapa.