¡A ver el Mundial a casa! Sheinbaum decreta suspensión de clases y home office por juegos del Mundial en CDMX y Guadalajara

Aficionados Mundial (Isaac Esquivel Monroy)

Ante la celebración de partidos del Mundial programados en la Ciudad de México y Guadalajara, el gobierno federal anunció jornadas de Home Office y suspensión de clases para reducir la presión sobre la movilidad urbana y facilitar los desplazamientos durante los días de partido.

A través de un decreto publicado por la Presidencia de la República, se establecieron esquemas de teletrabajo para trabajadores de dependencias federales, además de la suspensión de actividades escolares en determinados días y horarios.

¿Qué días no habrá clases y se trabajará desde casa por el Mundial?

Las disposiciones entrarán en vigor de manera escalonada conforme avance el calendario de encuentros. Este miércoles, cuando la Ciudad de México reciba el partido entre Colombia y Uzbekistán, los trabajadores de oficinas federales ubicadas en la capital concluirán sus actividades presenciales a las 15:00 horas y continuarán su jornada mediante trabajo a distancia.

La medida también alcanzará a Guadalajara. El jueves, fecha en la que la selección mexicana enfrentará a Corea del Sur, las dependencias federales de la zona metropolitana tapatía operarán durante toda la jornada bajo la modalidad de teletrabajo.

El decreto contempla además el próximo 24 de junio, día en que México disputará su encuentro frente a Chequia en la capital del país. Para esa fecha, todas las actividades laborales de las dependencias federales deberán desarrollarse bajo esquemas remotos o flexibles, de acuerdo con las necesidades de cada área.

Las modificaciones también impactarán al sistema educativo. En la Ciudad de México se determinó la suspensión de actividades para el turno vespertino del 17 de junio en planteles de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.

La interrupción de clases volverá a aplicarse el 24 de junio en la capital, coincidiendo con la presentación de la selección mexicana ante Chequia.

En Guadalajara, la suspensión abarcará el 18 de junio en los mismos niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas contempladas por la medida.

Servicios esenciales mantendrán operaciones normales durante partidos del Mundial

Las medidas anunciadas no aplicarán para áreas consideradas estratégicas. Los servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y respuesta ante desastres continuarán operando con normalidad.

Tampoco se incorporarán a los esquemas de trabajo remoto las labores relacionadas con seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y actividades aduaneras, además de aquellas indispensables para preservar el orden público.