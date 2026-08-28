Matemáticas se vuelve la carrera mejor pagada en México: ¿por qué razón y en dónde se puede estudiar?

Matemátcias El avance tecnológico en el ámbito de la Inteligencia Artificial ha sido uno de los factores determinantes para el aumento de ingreso de profesionales relacionados con esta carrera. Foto: Unsplash (Shubhan Sharan)

Estamos en pleno regreso de las vacaciones de verano para estudiantes de universidad en todo México. Millones de personas jóvenes empiezan o reanudan sus carreras con el objetivo de convertirse en profesionales que puedan ejercer. Sin embargo, recientemente se reveló que en nuestro país, la licenciatura en Matemáticas se convirtió en la que tiene el mejor promedio de ingresos mensuales, desplazando así a la medicina al segundo puesto, por lo que podría ser una consideración si tú estás pensando en comenzar tus estudios de este nivel próximamente.

¿Por qué Matemáticas es la nueva carrera mejor paga en México?

Este pasado miércoles 26 de agosto, el Instituto Mexicano para la Competitividad publicó su informe Compara Carreras 2026, donde muestra los resultados más recientes sobre el análisis del mercado laboral presente y de cara al futuro para comparar las condiciones laborales de más de 65 licenciaturas.

De acuerdo con este informe, la carrera de Matemáticas se posicionó como la licenciatura que promedia mejores ingresos mensuales actualmente con un estimado de 27 mil 823 pesos mensuales, lo que representa un incremento del 41% entre lo que se ganaba entre 2020 y 2025 y superando de esta forma a otras asignaturas como Medicina, Finanzas, Arquitectura y urbanismo, Ciencias Políticas, entre otras.

El incremento de ingresos estimados para estudiantes de esta carrera no es ninguna casualidad ni un fenómeno aislado. Se trata de una combinación de factores, como el crecimiento de la industria tecnológica en el ámbito de la Inteligencia Artificial y a su reciente crecimiento.

No obstante, el IMCO también hace algunas precisiones respecto a estas cifras, ya que el estudio hace referencia a ingresos y no propiamente a sueldos formales de posiciones laborales, por lo que este número no necesariamente refleja las ofertas de trabajo que se encuentren vigentes para ejercer esta profesión, lo que también varia si se trata de ‘chambas’ formales o informales.

También, destaca que del total de personas egresadas de la carrera, el 69.6% se encuentra ejerciendo actividades relacionadas a su estudio. De este total, el 22.7% lo haría de forma informal.

¿Dónde se puede estudiar Matemáticas en México?

En nuestro país, diversas instituciones educativas tienen como parte de su oferta académica la opción de estudiar matemáticas. Algunas de las más reconocidas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional destacan como opciones públicas.

UNAM

IPN

UAM

UAEMEX

BUAP

UdeG

Universidad de Guanajuato

UAS

Universidad de Guanajuato

UANL

Universidad de Sonora

UAZ

UABC

UAEH

Universidad Panamericana

ITAM

UNITEC

UNIR

Para más información, consulta los diferentes planes de estudios y tira de materias de las diferentes instituciones educativas, ya que algunas de ellas cuentan con enfoques especializados como “Matemáticas aplicadas”, “Matemáticas y Computación”, “Ingeniería en Matemáticas”, “Ciencia de datos y Matemáticas”, entre otros.