Jefe de la DEA dice que Harfuch lo llamó apenas terminó el operativo contra “El Mencho”

Terry Cole y Omar García Harfuch

Durante una conferencia conjunta entre el jefe de la DEA, Terry Cole, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el funcionario estadounidense, contó que fue informado de inmediato tras la operación de abatimiento de “El Mencho”.

Según relató Cole, aproximadamente media hora después de que Estados Unidos ganará la medalla de oro en hockey, recibió una llamada de Harfuch para informarle del éxito de la operación.

Señaló que en “un momento estaban celebrando la captura” pero “al minuto se pusieron tristes” por la pérdida de elementos de las fuerzas de seguridad.

El jefe de la DEA precisó, que dichos elementos estaban realizando una operación bilateral y que cumplieron un servicio a “ambos lados de la frontera” lo que indicaría que el operativo sí contó con la participación de Estados Unidos para su realización, aunque el gobierno mexicano ha asegurado que la captura y abatimiento de Nemesio Osegura Cervantes, fueron acciones planeadas y ejecutadas en su totalidad por las instituciones de seguridad e inteligencia de México.

De igual forma, Terry Cole agradeció a Harfuch y a su equipo la “hospitalidad” que brindan a los agentes de Estados Unidos que trabajan en México, aseguró que eso “dice mucho de su compromiso y de la hospitalidad que nos proveen cuando estamos ahí”.

Destacó que ha visitado al menos una vez al secretario de Seguridad mexicano al menos una vez en la Ciudad de México, y que éste ha viajado a Washington en al menos dos ocasiones, con la finalidad de definir su relación y el intercambio de información entre ambos países.