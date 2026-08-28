Sheinbaum pide a EU investigar el lavado de dinero ligado al narcotráfico

Piden a Estados Unidos investigar los recursos relacionados con el tráfico de drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero debe realizarse en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, al indicar que en territorio estadounidense también existe un mercado importante de estupefacientes.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum sostuvo que, así como en México se investigan las operaciones financieras relacionadas con el tráfico de drogas, las autoridades estadounidenses deberían hacer lo propio con los recursos generados por la venta de estas sustancias en su territorio.

“Así como aquí investigamos el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas, de igual manera allá tendrían que investigar lo mismo del tráfico, de igual manera allá tendrían que investigar lo mismo del tráfico de drogas allá, de la venta de estupefacientes allá”, manifestó.

La mandataria presidencial cuestionó dónde se encuentra el dinero generado por la comercialización de drogas en Estados Unidos y subrayó que los recursos derivados de esta actividad permanecen en ese país.

Sheinbaum resaltó la importancia de sostener la coordinación entre ambos gobiernos, pero consideró que las acciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero deben llevarse a cabo de manera bilateral.

“Nos coordinamos, pero tiene que actuarse de los dos lados de la frontera”, enfatizó.

La Crónica de Hoy 2026