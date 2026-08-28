CFE realiza simulacro de emergencia radiológica en Central Nuclear Laguna Verde

Autoridades federales realizaron el Plan de Emergencia Radiológica Externa en la Central Nuclear Laguna Verde, en Veracruz, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de autoridades federales y estatales ante un escenario hipotético de emergencia.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) el simulacro tuvo una duración de 12 horas, las cuales se pusieron a prueba los protocolos de atención, movilización, evacuación y protección de población.
La CFE reveló que el simulacro permitió evaluar la coordinación entre las distintas instituciones involucradas y verificar la preparación de las autoridades para responder ante una eventual contingencia radiológica.
Asimismo, la dependencia federal resaltó que las actividades se desarrollaron bajo normas de seguridad nacionales e internacionales y como parte de las acciones preventivas para fortalecer la protección de la población cercana a la central nuclear.
La CFE destacó que la coordinación interinstitucional permite reforzar los mecanismos de prevención y respuesta en Laguna Verde, instalación considerada estratégica para el Sistema Eléctrico Nacional.
El simulacro forma parte de las acciones de preparación y prevención orientadas a mantener la capacidad de respuesta ante posibles emergencias y garantizar la seguridad de la población.
La Crónica de Hoy 2026