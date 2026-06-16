¿El ocaso del CJNG? Esto ha pasado tras la muerte de “El Mencho”: fracturas, detenciones y alianzas rotas

Crisis en el CJNG Tras la muerte de Nemesio Oseguera, la organización criminal ha sufrido fragmentaciones y detenciones. (Especial y Cuartoscuro)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no sólo representó la caída del líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también el probable inicio del fin de la organización criminal.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se han comenzado a detectar cambios importantes dentro de la estructura de dicho grupo del narcotráfico, entre los cuales destacan la fragmentación de sus células regionales, la captura de operadores relevantes y la desaparición de la alianza que mantenía con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, que es comandada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque el Gobierno federal no ha declarado que el CJNG esté derrotado, la organización criminal ha entrado a un proceso de declive, tras la muerte de “El Mencho” ocurrida durante un operativo llevado a cabo el pasado domingo 22 de febrero.

La crisis del CJNG: ¿qué ha pasado con la organización criminal?

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la relación entre el CJNG y Los Chapitos. Según explicó García Harfuch, el principal vínculo entre ambos grupos era precisamente “El Mencho”.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado era de este sujeto con una facción de los Chapitos”, afirmó Harfuch al referirse al antiguo líder del CJNG.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en el pasado existió apoyo financiero y operativo entre ambas organizaciones, especialmente en el sur de Sinaloa, incluso se identificó el envío de recursos económicos y personal para fortalecer determinadas operaciones.

Sin embargo, tras la muerte de El Mencho, las autoridades ya no tienen indicios de que dicha alianza continúe vigente, aseveró Harfuch.

A ello se suma la fragmentación interna del CJNG: Harfuch aseguró que la organización atraviesa un proceso en el que distintas facciones regionales han comenzado a operar con mayor autonomía.

Aunque el secretario precisó que esta situación no ha provocado, hasta ahora, una escalada descontrolada de violencia, sí es una muestrea de que la estructura vertical que caracterizó al grupo durante años enfrenta una etapa de reacomodo.

Caída del "Mencho" AGUILILLA, MICHOACÁN, 01MARZO2026.- Una semana después del asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cuna del narcotraficante, fue liberado con la presencia del Ejército Mexicano. El municipio permaneció incomunicado desde el domingo al desatar los bloqueos carreteros e incendios de vehículos en la cabecera municipal. La noche del martes circuló información sobre un posible reclutamiento forzado para combatir al Ejército a su llegada. Esto no era novedoso, en 2021 un grupo de civiles atacó la Zona Militar 43 cercana a Aguililla. Hay que recordar cuando atacaron el cuartel, que supuestamente era gente inconforme. Tras el ingreso de fuerzas federales el martes 24, habitantes realizaron un recuento preliminar de vehículos quemados, daños materiales y afectaciones en infraestructura local. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO.COM (Juan José Estrada Serafín)

Golpes al CJNG: capturan a varios de sus principales operadores

Durante las últimas semanas, además, las fuerzas federales han intensificado los operativos contra integrantes y operadores del CJNG en distintos estados del país.

A la pérdida de su líder también se suman los golpes recientes de las fuerzas federales contra mandos relevantes de la organización.

Omar García Harfuch destacó la captura de Armando “N”, señalado como integrante de una célula del CJNG que operaba en la zona metropolitana de Guadalajara y que presuntamente coordinaba una de las estructuras generadoras de violencia más importantes de Jalisco.

Además, en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional fue abatido Rubén “N”, identificado por las autoridades como líder y fundador del cártel.

A estas acciones se agregó la detención en Nayarit de Audias “N”, considerado jefe regional del CJNG y uno de los objetivos prioritarios de seguridad en esa entidad.