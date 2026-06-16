Harfuch destaca que los homicidios dolosos bajaron a 39 menos por día;

Omar García Harfuch (Galo Cañas Rodríguez)

En representación del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la baja diaria en homicidios dolosos registró una reducción de 46 por ciento a nivel nacional, lo que equivale a 39 menos ocurridos por día.

García Harfuch destacó que como parte de la Operación Enjambre, autoridades federales y estatales realizaron acciones operativas en las que detuvieron a más de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados con actividades ilícitas. Entre las detenciones recientes se encuentran los presidentes municipales de Cuautla y Atlatlahucan, así como el expresidente municipal de Yecapixtla.

Además, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2026 se detuvieron a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, entre las que se incluyen 5 millones de pastillas de fentanilo.

Durante este periodo, el Ejército y la Marina lograron desmantelar 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.

Respecto al combate a la extorsión, reportó que en coordinación con las 32 entidades de la República del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026, se ha detenido a mil 468 presuntos extorsionadores.