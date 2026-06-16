Huelga en el Monte de Piedad: Los mensajes sobre los objetos empeñados que aclaran si se pueden perder durante el paro

¿Qué pasa con las prendas empeñadas? Miles de clientes siguen sin recuperar sus prendas tras meses de huelga en Monte de Piedad. (Andrea Murcia Monsivais)

La huelga que mantiene cerradas más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad en todo México desde octubre de 2025 continua generando incertidumbre, especialmente sobre el destino de los artículos que permanecen empeñados mientras continúa el conflicto laboral.

A más de ocho meses del inicio del paro, una de las principales preocupaciones es si las prendas podrían perderse o quedar sin protección mientras la institución permanece sin operaciones.

Ante estas dudas, el propio Nacional Monte de Piedad ha difundido diversos mensajes para tranquilizar a sus usuarios.

Sus artículos están seguros y nadie tiene acceso a ellos.

Una vez que se restablezca el servicio, se le entregarán en las mismas condiciones en que se recibieron. 🤝🛡️



Para conocer más información, dé clic aquí 👉 https://t.co/Ox15simyUH pic.twitter.com/VAY5KVcfKJ — NMontePiedad (@NMontePiedad) June 13, 2026

La institución asegura que todos los objetos empeñados permanecen resguardados en sus bóvedas bajo los protocolos habituales de seguridad y vigilancia, por lo que no existe riesgo de que sean extraviados a causa de la huelga.

Además, ha informado que los plazos relacionados con refrendos y comercialización de prendas fueron ampliados de manera extraordinaria para evitar afectaciones mayores a los clientes que no han podido acudir a una sucursal durante el conflicto.

Tras casi un año de huelga, miles de personas siguen sin poder recuperar sus objetos empeñados.

El conflicto comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando trabajadores sindicalizados estallaron la huelga al denunciar presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo en temas relacionados con ascensos, plazas, prestaciones y ajustes salariales. Por su parte, la institución sostiene que requiere una reestructuración para enfrentar problemas financieros.

Aunque en los últimos meses se han registrado avances en las mesas de conciliación entre ambas partes, incluyendo negociaciones mediadas por autoridades laborales, hasta mediados de junio de 2026 no existe una fecha confirmada para la reapertura de las sucursales.

En Nacional Monte de Piedad, cada artículo que recibimos representa confianza. Nuestro compromiso es seguir cuidándolos con la seguridad y el respeto que merecen. Tus artículos están seguros con nosotros. 🤝✨#ConfíaMonte #MonteContigo pic.twitter.com/DAloZrPWSv — NMontePiedad (@NMontePiedad) June 9, 2026

Mientras el conflicto continúa, el llamado para los clientes es mantenerse informados a través de los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad, donde se publican actualizaciones sobre refrendos, plazos extraordinarios y el estatus de las prendas que permanecen bajo resguardo.