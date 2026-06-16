Banco del Bienestar ¿Por qué multaron al Banco del Bienestar? La institución pagará más de 4 millones de pesos a la CNBV (Cuartoscuro)

El Banco del Bienestar fue objetivo de diversas multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), luego de que el organismo haya identificado las deficiencias en materia de controles internos y operación institucional.

Las multas fueron dadas a conocer a través de los registros de la propia CNBV, donde se hacen notorios los incumplimientos con relación a las disposiciones regulatorias aplicables a las instituciones financieras.

¿Qué detectó la CNBV para sancionar al Banco del Bienestar?

De acuerdo con la información publicada, las multas están vinculadas con las fallas en los controles internos y procedimientos operativos dentro de la institución financiera.

La CNBV señaló que estas observaciones derivan de labores de supervisión que van encaminadas a verificar el cumplimiento de la normativa bancaria vigente.

Aunque las sanciones fueron impuestas por irregularidades administrativas y de control, no se informó sobre las afectaciones a los recursos de los usuarios ni sobre los riesgos acerca de los programas sociales que opera el banco.

¿Las multas afectarán a los beneficiarios?

La información difundida indica que las multas corresponden a aspectos regulatorios y de operación interna del Banco Bienestar.

Por ello, los pagos de los programas sociales, pensiones y apoyos brindados por el gobierno de México continúan realizándose de manera habitual a través de la institución.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado modificaciones en la entrega de recursos a los beneficiarios que van derivados de estas multas.

La institución pagará más de 4 millones de pesos a la CNBV

Derivado de las irregularidades que fueron reportadas desde el 2019 como contingencias operativas.

Según la información brindada por la CNBV, el banco recibió alrededor de cinco multas; por lo tanto, el monto total ronda los 4.1 millones de pesos.

¿Qué significan estas multas por parte de la CNBV?

Las multas impuestas por la CNBV dan a conocer las observaciones regulatorias sobre el funcionamiento interno de la institución.

En otras palabras, implica que el banco deberá atender las deficiencias que han sido detectadas por el organismo supervisor y así fortalecer sus mecanismos de control para cumplir con la normativa financiera vigente.

¿Qué es el Banco del Bienestar?

El Banco del Bienestar es una institución financiera del Gobierno mexicano que se encarga de dispersar recursos y brindar apoyo económico de los distintos programas sociales.

En los últimos años ha ampliado su red de sucursales en distintas regiones del país con el principal objetivo de facilitar el acceso a servicios bancarios y a los apoyos gubernamentales.