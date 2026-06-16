“No huele bien”: Morena sobre quien está detrás de movilizaciones de la CNTE

La CNTE mantiene firme su amenaza de bloqueos y movilizaciones diurante la justa mundialista (Archivo/Cuartoscuro)

La dirigencia nacional de Morena reprobó la radicalización de las movilizaciones de la CNTE y cuestionó los intereses y motivos que están detrás de ese movimiento que ya tiene dos semanas en la ciudad de México.

“No sé quién está detrás de ese movimiento , pero eso no huele bien…”, fustigó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Aseveró que quien quiera desestabilizar, “se topará con pared” y aseveró que la lucha y movilizaciones deben ser pacíficas.

Ello mientras la CNTE convocó a las escuelas capitalinas a sumarse a su paro nacional que ya tiene ir 16 días de protestas.

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazaron las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acerca del cierre de una eventual mesa de diáogo y le exigieron definir si su gobierno ya no está dispuesto a dialogar con el magisterio disidente.

CONTINUARÁN MOVILIZACIONES

Los dirigentes magisteriales sostuvieron que las movilizaciones continuarán luego de que la Asamblea Nacional Representativa acordó mantener la huelga y las acciones de protesta en la capital del país y en diversas entidades.

Afirmaron que la interlocución “no está rota” por parte de la organización y refrendaron su disposición a retomar las conversaciones pero lo condicionaron a que cualquier acuerdo de fondo debe construirse directamente con la mandataria federal.

Rechazaron que el movimiento se haya debilitado como lo han señalado y aseveraron que el campamento instalado en el Zócalo capitalino se mantiene y continúa recibiendo relevos de contingentes provenientes de distintos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, además de Sonora, Sinaloa, Baja California, Morelos y Yucatán, entre otras entidades.