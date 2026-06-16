Nueva carretera Laguna Verde-La Mancha en Veracruz promete beneficiar a 128 mil habitantes

Tramo carretero Laguna Verde-La Mancha Con una longitud de 20 km, la obra tendrá dos carriles, cinco puentes y cuatro entronques

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que el proyecto de construcción del tramo Laguna Verde-La Mancha, es una obra que busca mejorar la conectividad regional y reducir significativamente los tiempos de transporte entre diversas comunidades del estado de Veracruz.

La obra, según la dependencia registra un avance superior al 33 por ciento y beneficiará directamente a más de 128 mil personas, también se contemplan puentes, entronques y una nueva alternativa a la saturada Carretera Federal 180, que permitirá reducir hasta 45 minutos los recorridos que hoy dependen prácticamente de una sola vía.

El nuevo tramo tendrá una longitud total de 20 kilómetros y contará con dos carriles de circulación, cinco puentes, cuatro entronques y una plaza de cobro.

Además de agilizar el tránsito vehicular, la infraestructura ofrecerá una nueva opción para quienes diariamente utilizan la carretera federal, cuya alta demanda genera retrasos y complicaciones en la movilidad de la región.

Los principales beneficiados serán habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, aunque el impacto positivo alcanzará a otras localidades cercanas.

Aunque el proyecto arrancó originalmente en 2023, fue retomado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para darle continuidad y acelerar su ejecución.

Los trabajos más recientes iniciaron en marzo de 2025 con la construcción de 4.5 kilómetros, dos puentes, un paso superior para maquinaria agrícola y el entronque Chapachapa, de 1.65 kilómetros. Para estas acciones se destinaron 510 millones de pesos.

Para este año también están programados otros 2.5 kilómetros de obra, con una inversión adicional de 279 millones de pesos. Esta etapa contempla la edificación de tres puentes más, tres pasos superiores para maquinaria agrícola, un paso vehicular y la continuación del entronque Chapachapa.

Conclusión prevista para 2027

De acuerdo con la SICT, la meta es concluir el tramo Laguna Verde-La Mancha en julio de 2027.

Con esta obra, el Gobierno federal busca fortalecer la infraestructura carretera de Veracruz, facilitar el traslado de personas y mercancías, así como impulsar el desarrollo económico de una región cuya conectividad depende, hasta ahora, de una sola vía de comunicación.