Manuela Obrador Narváez Otra polémica acecha a la familia de AMLO: ¿Quién es su prima que ofendió a Trump y a qué se dedica? (Cuartoscuro)

Las polémicas no terminan con la familia de AMLO. Manuela Obrador, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, causó revuelo tras emitir fuertes críticas contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Palenque, Chiapas.

¿Qué dijo Manuela Obrador sobre el presidente Donald Trump?

Durante un acto realizado en Palenque, Chiapas, Manuela Obrador, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se volvió tendencia luego de emitir una serie de comentarios negativos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estimado @ChrisLandauUSA, creo que le estorba su visa a Manuela Obrador, hermana de AMLO y Diputada de MORENA.



Sin reparo califica de "asqueroso" al Presidente Donald Trump y acusa a Estados Unidos de asediar los recursos naturales de México.



Mencionarle además que lo expresado… pic.twitter.com/mwNAIQLxRB — Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) June 16, 2026

En un video, la familiar del exmandatario mexicano se refirió al presidente estadounidense con varios insultos, entre ellos “tipo asqueroso”, durante su participación en el mitin de Chiapas.

¿Quién es Manuela Obrador Narváez?

Manuela del Carmen Obrador Narváez es una política y economista mexicana. Es conocida por su trayectoria dentro del partido Morena, así como por ser prima hermana del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Originaria de Palenque, Chiapas, cuenta con estudios profesionales en Economía. Antes de ocupar los cargos de elección popular, desempeñó diversas funciones administrativas en el ámbito local y de salud pública de personas adultas mayores en su estado.

Su carrera política ha estado muy ligada a la fundación y consolidación del partido Morena en el sureste del país.

¿A qué se dedica Manuela Obrador Narváez?

Actualmente se desempeña como delegada federal de los Programas para el Bienestar en su estado natal, Chiapas. En este puesto es la encargada de coordinar y supervisar la entrega de los apoyos y programas sociales del gobierno federal en la región.