Por Mundial, Gobierno ordena home office y suspende clases en CDMX y Guadalajara: estas son las fechas

Suspensión de clases

La Copa Mundial de la FIFA 2026 volverá a modificar la dinámica de miles de personas en el país. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno de México determinó implementar esquemas de home office, flexibilizar horarios laborales y suspender actividades escolares en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara para reducir la presión sobre la movilidad urbana durante algunos encuentros del torneo.

La disposición establece que el próximo 17 de junio las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de México concluirán su jornada presencial a las 15:00 horas. A partir de ese momento, las actividades deberán continuar a distancia, de acuerdo con las necesidades de cada área.

La medida coincide con el partido entre Colombia y Uzbekistán, programado para disputarse ese mismo día en el Estadio Ciudad de México.

24 de junio habrá home office durante toda la jornada

El decreto también contempla que el 24 de junio toda la jornada laboral de las oficinas federales ubicadas en la capital del país se desarrolle mediante trabajo remoto o esquemas flexibles.

Esta decisión responde al encuentro entre las selecciones de Chequia y México, uno de los partidos que se prevé genere una mayor afluencia de aficionados y movimiento en distintos puntos de la ciudad.

En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, la modalidad de home office aplicará durante toda la jornada del 18 de junio.

Además, el Gobierno federal hizo un exhorto a empresas privadas y organizaciones del sector social para que, en la medida de lo posible, otorguen facilidades similares a sus trabajadores administrativos cuyas funciones no sean esenciales.

Para los centros laborales privados y sociales ubicados en la Ciudad de México, la recomendación será aplicar esquemas flexibles a partir de las 15:00 horas del 17 de junio y durante toda la jornada del 24 de junio. En Guadalajara, la sugerencia abarcará todo el 18 de junio.

Suspenderán las clases en CDMX y Guadalajara este 17, 18 y 24 de junio

El decreto establece la suspensión de actividades escolares en planteles públicos y privados de preescolar, primaria, secundaria, educación normal y demás instituciones de formación docente pertenecientes al Sistema Educativo Nacional en la Ciudad de México.

La medida también incluye escuelas de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la capital, la suspensión aplicará para el turno vespertino del 17 de junio y durante toda la jornada del 24 de junio.

Mientras tanto, en los planteles de los mismos niveles educativos ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, las clases quedarán suspendidas durante todo el 18 de junio de 2026.

¿Se suspenderán servicios públicos como salud y transporte?

Las autoridades precisaron que estas disposiciones no afectarán la prestación de servicios esenciales.

Quedan excluidas las actividades relacionadas con salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

También continuarán operando las áreas vinculadas con seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y aduanero, así como aquellas indispensables para preservar el orden público.

La excepción alcanza además a sectores estratégicos como el transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; la movilidad y gestión vial; las telecomunicaciones; y el suministro de energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.

El decreto establece que tampoco podrán detenerse las labores relacionadas directamente con la organización y operación del Mundial 2026, incluyendo tareas de coordinación, inspección, supervisión gubernamental, seguridad, movilidad y protección civil.

De igual forma, deberán mantenerse los programas sociales, los trámites prioritarios y la atención directa a la ciudadanía que no pueda realizarse mediante medios electrónicos.