Defensa despliega más de mil 500 elementos para reforzar la seguridad en zonas productoras de aguacate en Michoacán

Con el objetivo de reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del SENASICA, mil 557 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron desplegados hacia Michoacán.

El reforzamiento de seguridad en la entidad forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y contará con 657 de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano que fueron trasladados vía terrestre a la entidad, donde se incorporarán a las labores que desarrolla la 21/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Con este reforzamiento, la Secretaría de la Defensa continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado.

Entre las actividades operativas que realizarán los efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se encuentran los patrullamientos, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora, Mich., actuando con estricto apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como con pleno respeto a los derechos humanos.