Sectur apuesta por el turismo comunitario: entregan 206 distintivos y certifican a 42 nuevos guías

Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora Oaxaca concentró 88 de los 206 distintivos otorgados a prestadores de servicios turísticos comunitarios del país. Además, 42 personas recibieron su acreditación como guías especializados

El turismo comunitario sigue ganando terreno en México y Oaxaca se convirtió en uno de sus principales referentes. En una gira de trabajo por la entidad, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó la entrega de 206 Distintivos para Prestadores de Servicios Turísticos Comunitarios correspondientes a proyectos de 15 estados del país, además de reconocer a 42 nuevos guías especializados en turismo comunitario sustentable.

Acompañada por el gobernador Salomón Jara Cruz, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que este modelo turístico cobra cada vez mayor relevancia porque, a diferencia del turismo comercial o de gran escala, gran parte de la riqueza que genera permanece en las propias comunidades.

“Queremos que el turismo genere mayor bienestar y prosperidad donde ocurre la experiencia de las y los visitantes, que es en las comunidades, en los talleres, en las cocinas, en los senderos y en los territorios”, afirmó.

De los 206 distintivos entregados en esta ocasión, 88 fueron para proyectos de Oaxaca, convirtiendo a la entidad en la que más trámites realizó con el acompañamiento del Tecnológico Nacional de México (TecNM). Además, siete reconocimientos de Nivel Excelencia fueron otorgados a Pueblos Mancomunados, conocidos comercialmente como Expediciones Sierra Norte.

Rodríguez Zamora recordó que, tras la Declaratoria de Interés Público del Turismo Comunitario, el Gobierno de México impulsa estos distintivos como una herramienta para reconocer prácticas auténticas, elevar la calidad de los servicios y garantizar que los beneficios económicos lleguen directamente a quienes habitan los destinos.

Precisó que, a nivel nacional, ya se han emitido 871 distintivos relacionados con este modelo turístico.

Fortalecer comunidades

La funcionaria recordó que en 2025 se firmó un convenio de colaboración entre la Sectur y el TecNM, mediante el cual se conformó la Red Nacional de Turismo Sustentable del instituto.

Explicó que este acuerdo contempla capacitación, actualización de planes de estudio y una mayor participación de las comunidades locales.

“Nuestro convenio incluye muchas cosas: capacitación, actualización de planes de estudio y la participación de las comunidades locales. Vamos a emitir nuevos distintivos para los prestadores de servicios de carácter comunitario y pronto veremos los beneficios de este proyecto”, señaló.

Asimismo, destacó que la coordinación entre la Sectur y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha permitido consolidar una estrategia nacional de acompañamiento para impulsar el turismo comunitario y generar oportunidades desde los territorios.

Certifican a nuevos guías turísticos

Durante el evento también fueron entregadas 42 credenciales a egresados del Diplomado de Guías de Turistas Especializados en Turismo Comunitario Sustentable provenientes de Oaxaca, Veracruz y Morelos.

La secretaria afirmó que profesionalizar a quienes reciben a los visitantes mejora la experiencia turística y contribuye a elevar los ingresos de las comunidades receptoras.

Además, explicó que existe coordinación con universidades de todo el país mediante el programa Embajadores Turísticos, con el objetivo de fortalecer la cultura turística y apoyar actividades en eventos y sitios de interés.

Añadió que toda la red del TecNM tendrá la capacidad de certificar a más guías especializados en esta modalidad.

“Una deuda histórica con las comunidades”

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, destacó el trabajo conjunto entre instituciones educativas, autoridades y comunidades.

Señaló que esta colaboración representa una “triple hélice” integrada por la educación superior, la Sectur y las comunidades que durante años permanecieron relegadas.

“Estamos ayudando a reivindicar esa deuda histórica con ellos, y ese es el espíritu que nos anima el día de hoy”, expresó.

Añadió que este acto reconoce a hombres y mujeres que, desde sus comunidades, preservan el patrimonio cultural del país y lo comparten con quienes visitan sus territorios.

Oaxaca, ejemplo de un turismo con identidad

Josefina Rodríguez Zamora resaltó que Oaxaca posee una fuerza especial en materia de turismo comunitario.

Aseguró que este modelo “tiene rostro, lengua, territorio, memoria, gastronomía, naturaleza y organización social”, características que han convertido al estado en un referente nacional de un turismo incluyente y sostenible.

En el evento participaron también el director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; la secretaria de Turismo de Oaxaca, Saymi Pineda Velasco, quien reconoció el trabajo y esfuerzo de quienes impulsan esta actividad; así como autoridades estatales y municipales.

La ceremonia dejó un mensaje claro: apostar por el turismo comunitario significa colocar a las personas en el centro del desarrollo, reconocer el valor de sus conocimientos y hacer del turismo una herramienta de bienestar para las comunidades que resguardan gran parte de la riqueza cultural y natural de México.