Solsticio de Verano 2026: ¿Cuándo ocurrirá en México y por qué es el día más largo del año?

Solsticio de verano 2026 Conoce la hora exacta, por qué ocurre el día más largo del año y cuánto durará la estación más cálida. (Margarito Pérez Retana)

La llegada de la segunda estación del año se acerca. El verano de 2026 llegará oficialmente a México durante la madrugada del domingo 21 de junio, cuando ocurra el solsticio de verano, fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación más cálida del año en el hemisferio norte y que, además, da lugar al día con más horas de luz solar.

Se estima que el solsticio entrará a las 02:24 horas (tiempo del centro de México). La Tierra alcanzará una posición particular en su órbita alrededor del Sol, provocando que los rayos solares incidan directamente sobre el Trópico de Cáncer.

El día más largo del 2026

La razón por la que esta fecha es conocida como el día más largo del año tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. La Tierra se encuentra inclinada aproximadamente 23.5 grados, lo que provoca que, durante el mes de junio, el hemisferio norte quede con mayor orientación a el Sol. Como resultado, la luz solar permanece durante más tiempo sobre esta parte del planeta, mientras que la noche alcanza su duración más corta.

La mejor estación para mirar al cielo

Además de representar el inicio del verano, este fenómeno suele ser una de las mejores épocas para observar el cielo nocturno. Durante la temporada será posible apreciar distintos planetas a simple vista en determinadas horas del día, mientras que en zonas alejadas de la contaminación lumínica la Vía Láctea podrá observarse con mayor claridad.

El verano de 2026 tendrá una duración aproximada de 93 días y concluirá el 23 de septiembre, cuando ocurra el equinoccio de otoño.