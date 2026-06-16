Tarjetón IMSS Digital 2026: ¿Cómo actualizar los datos en línea? Conoce cómo puedes actualizar tu información en el Tarjetón IMSS Digital (Imagen hecha con IA)

Si eres derechohabiente del IMSS, conoce cómo puedes actualizar tu información personal del Tarjetón IMSS Digital sin tener que acudir a tu clínica.

Con el Tarjetón IMSS Digital, los asegurados de esta institución médica pueden consultar todo tipo de información relacionada con la afiliación.

Sin embargo, si alguna de tu información personal ha cambiado, esto puede representar algunos problemas en trámites administrativos o médicos, por lo que es importante que la corrijas.

Por lo tanto, en caso de que no cuentes con el tiempo para acudir a tu clínica familiar para realizar la actualización de tu información personal, el IMSS te permite hacer este trámite completamente en línea, a través de la “Solicitud de corrección de datos del asegurado”.

Requisitos para actualizar tus datos en el Tarjetón IMSS Digital

Para realizar la “Solicitud de corrección de datos del asegurado” y que puedas actualizar tu información personal en el Tarjetón IMSS Digital, tienes que tener a la mano la siguiente información:

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

CURP

Correo electrónico

Número de teléfono fijo

Número de teléfono móvil

Junto con estos documentos digitalizados:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Documento expedido por el IMSS que contenga el Número de Seguridad Social (NSS).

Paso a paso: Cómo actualizar tus datos del Tarjetón IMSS por internet

Una vez que tengas los datos y documentos antes mencionados, tendrás que seguir estos pasos para actualizar tus datos en el Tarjetón IMSS Digital:

Entrar al portal de “Corrección de datos del asegurado” del IMSS.

del IMSS. Ingresar tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.

y un correo electrónico personal. Verificar la información de RENAPO .

. Llenar los recuadros con tu información actualizada.

Verificar que la información ingresada sea la correcta y dar clic en “aceptar”.

¿Cómo recuperar o cambiar tu contraseña del Tarjetón IMSS Digital?

Si en vez de actualizar tu información personal en el Tarjetón IMSS Digital lo que deseas es cambiar tu contraseña o restablecerla, solo tienes que: