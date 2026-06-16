Va Morena por la anulación total de la elección en Coahuila donde fue arrasada por el PRI

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel explica las presuntas irregularidades cometidas por el PRI en Coahuila

La dirigencia nacional de Morena va por la anulación total de la elección en los 16 distritos locales, que se disputaron en los pasados comicios en Coahuila, donde el PRI los “arrasó” y se llegará hasta la última instancias, es decir, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó una serie de irregularidades en 962 casillas, que representan el 22.6% de la votación, por lo que se presentó una queja por cada distrito electoral y una de carácter general.

En total fueron 17 quejas ante varias autoridades como la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEl) dependiente de la FGR, el INE y la UIF , en las que se denuncia: compra y coacción del voto mediante códigos QR; participación indebida de los servidores públicos; uso electoral de los programas sociales del estado; intimidación, violencia política y de género, y rebase de topes de campaña.

Ariadna Montiel advirtió que Morena no va a permitir que el PRI siga reproduciendo esas prácticas en contra de la democracia, por lo que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), mediante su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL), la investigación de la compra y coacción del voto.

En el Instituto Nacional Electoral (INE) se denunció el uso de recursos para compra del voto y el rebase de topes de campaña mientras que en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se demandó dar seguimiento al origen y destino de los recursos para la coacción y compra del voto, e investigar las redes de financiamiento.

El pasado 7 de junio se realizaron elecciones en Coahuila para renovar el Congreso local donde arrasó a Morena al dos por uno en los 16 distritos locales en disputa.

Sin embargo, Montiel aseveró que Morena ha recibido pruebas de la gente, además de que al momento del conteo de los votos se refleja un número importante de boletas nulas, pues la gente votó por el PRI, se tomó la foto con el código QR y en la boleta denunció con leyendas que el PRI dio 200 pesos y estuvo comprando votos. Incluso señaló que los votantes depositaban los QR en la urna.

Por ello, advirtió que van por la anulación total de esa elección.