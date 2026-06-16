¿Ya abrieron las sucursales de Monte de Piedad? Información actualizada de la huelga Conoce cuáles son las actualizaciones sobre las negociaciones en el Monte de Piedad y si pronto finalizará la huelga (CUARTOSCURO.COM)

Tras más de ocho meses sin servicio, el Nacional Monte de Piedad continúa en huelga, manteniendo cerradas sus más de 300 sucursales, con las prendas empeñadas de cientos de clientes dentro.

A pesar de que en las últimas semanas se ha informado que las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y la financiera han avanzado, sigue sin haber una fecha probable para la apertura de las sucursales.

Ante esta situación, los clientes del Nacional Monte de Piedad que han finalizado con los pagos de sus préstamos han comenzado a impacientarse por recibir sus prendas.

¿Cuál es la situación actual del Monte de Piedad?

Recientemente, tanto el Nacional Monte de Piedad como su sindicato habían revelado a diferentes medios que finalmente las negociaciones entre ambos habían avanzado tras más de ocho meses sin poder llegar a un acuerdo.

Sin embargo, a pesar de esta información, aún no se ha podido establecer una fecha para la reapertura de las sucursales que se mantienen cerradas desde el 1 de octubre de 2025.

En el más reciente comunicado del Nacional Monte de Piedad sobre las actualizaciones de la huelga, la institución financiera reconocía la disposición del sindicato para avanzar hacia una solución del conflicto.

En dicho comunicado, el Monte de Piedad confirmaba que el sindicato había aceptado analizar la propuesta de resolución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Incluso, en reciente información compartida por representantes del sindicato, se habían mostrado optimistas hacia una posible resolución. Sin embargo, en nueva información revelada, se ha señalado que supuestamente el Nacional Monte de Piedad no estaría aceptando las propuestas de los trabajadores.

Ante esta situación, el Nacional Monte de Piedad ha hecho un llamado a sus clientes para que permanezcan atentos a sus medios de comunicación oficiales para conocer cualquier actualización sobre la huelga.

¿Qué pasa con mis prendas empeñadas si la sucursal está cerrada?

Asimismo, el Nacional Monte de Piedad, durante el tiempo que ha durado la huelga en sus instalaciones, ha asegurado a sus clientes que las prendas empeñadas se encuentran resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad y con monitoreo las 24 horas del día.

Del mismo modo, han señalado que, a pesar de la huelga en el Nacional Monte de Piedad, los clientes deberán continuar con sus pagos de intereses o refrendos según lo indicado en el contrato, ya que, en caso de no haber realizado los pagos de manera ordinaria, se tendrán que cubrir los intereses generados durante ese periodo.