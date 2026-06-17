Advierte SICT a ciudadanía: no cobra multas, así que no hay que dejarse engañar

Carreteras — La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que se han reportado una serie de engaños en carreteras para hacer pensar a la ciudadanía que esta dependencia cobra multas.

La Secretaría aclaró que su personal no está autorizado a hacer cobros y pidió a los conductores no dejarse engañar. La dependencia aclara que no está facultada para emitir multas ni sanciones de tránsito y que tampoco solicita pagos a través de enlaces enviados por mensaje de texto.

Extorsión

“Se informa a la ciudadanía que los mensajes que circulan vía SMS y en redes sociales con las siglas de la dependencia sobre supuestas infracciones de tránsito, que incluyen enlaces para realizar pagos en línea, son falsos y pueden ser un intento de extorsión”, indicó la dependencia en una tarjeta informativa.

Señaló que estos mensajes buscan engañar a las personas para obtener datos personales o realizar cobros indebidos y que se recomienda: