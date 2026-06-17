Bienestar lanza aviso urgente por entrega de tarjetas para sus beneficiarios: estas personas deben recogerla del 17 al 21 de junio

Mientras muchas personas esperan el siguiente depósito de los programas sociales, la Secretaría de Bienestar activó una nueva fase de entrega de tarjetas durante junio de 2026. El anuncio ya emocionó a algunos y generó dudas entre quienes recientemente hicieron su incorporación, por lo que en La Crónica de Hoy te decimos todo lo que tienes que saber sobre el trámite.

Comencemos por explicar que contar con la Tarjeta del Bienestar es la única forma para recibir directamente los apoyos económicos federales, sin intermediarios y mediante depósito bancario.

Así que si realizaste tu registro hace unas semanas, este es el momento perfecto para revisar si estás dentro del grupo convocado para recogerla.

¿Quiénes deben recoger su tarjeta del Bienestar del 17 al 21 de junio?

La entrega está dirigida exclusivamente a personas que concluyeron su incorporación durante abril de 2026 dentro de alguno de estos programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Dirigida a personas de 65 años o más.

Pensión Mujeres Bienestar

Programa enfocado en mujeres de 60 a 64 años.

La jornada oficial de entrega se desarrolla entre el 15 y el 21 de junio, eso significa que el periodo sigue activo para la recolección del plástico correspondiente.

Quienes no realizaron registro en abril deberán esperar nuevas convocatorias y procesos posteriores.

¿Cómo sé si ya me toca recoger la Tarjeta del Bienestar?

La dinámica definida por las autoridades contempla que cada persona reciba un mensaje SMS al número telefónico registrado durante el trámite. Ese mensaje incluirá tres datos clave:

Fecha exacta de entrega

Horario de atención

Módulo o punto donde debes presentarte

Por eso, revisar el celular estos días puede evitar que la fecha se pase o algún viaje innecesario ante alguna instancia. También se recomienda verificar que el teléfono registrado siga activo y con capacidad para recibir mensajes.

Documentos que debes llevar para recibir la tarjeta

Para evitar dar vueltas innecesarias, deberás acudir con:

Comprobante del trámite de registro

Identificación oficial vigente con fotografía (original y copia)

Presentarse con la documentación completa puede agilizar el proceso y evitar reprogramaciones.