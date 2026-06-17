Día del Padre dejará derrama económica de más de 5 mil millones de pesos en la CDMX

La celebración del Día del Padre traerá importantes beneficios económicos para la capital del país. De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), esta fecha generará una derrama económica de alrededor de 5 mil 506 millones de pesos en los sectores de comercio, servicios y turismo.

La cifra representa un incremento del 11.7 por ciento respecto a las ventas registradas durante los festejos del año pasado, lo que refleja una recuperación constante de la actividad comercial y el interés de las familias por reconocer a los padres en su día.

De acuerdo a la CANACO CDMX, miles de establecimientos comerciales se verán beneficiados gracias al aumento en las compras y el consumo durante los días previos y posteriores a la celebración. Restaurantes, bares, tiendas departamentales y negocios dedicados a la venta de ropa, accesorios y artículos electrónicos serán algunos de los más favorecidos por esta fecha.

El organismo empresarial señaló que el gasto promedio por festejo será de aproximadamente 3 mil 59 pesos. Este dinero será destinado principalmente a la compra de regalos, comidas familiares, reuniones y actividades recreativas para consentir a los padres.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México viven entre 1.7 y 1.9 millones de padres de familia, quienes serán los protagonistas de esta celebración. La cifra muestra la importancia de esta fecha no solo en el aspecto familiar, sino también en el ámbito económico.

Entre los sectores que registrarán un mayor movimiento comercial destacan los restaurantes y centros de entretenimiento, ya que muchas familias acostumbran celebrar con comidas fuera de casa. Asimismo, las tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero esperan un aumento considerable en sus ventas debido a la compra de regalos.

Otro de los sectores que prevé una importante actividad es el de tecnología. La venta de teléfonos celulares, gadgets y artículos electrónicos suele incrementarse durante estas fechas, pues son algunos de los obsequios más populares entre los consumidores. También las tiendas departamentales y de autoservicio reportan tradicionalmente un aumento en la demanda de productos relacionados con la celebración.

La CANACO CDMX destacó que este comportamiento positivo del consumo beneficia tanto a grandes cadenas comerciales como a pequeños y medianos negocios que dependen de temporadas especiales para fortalecer sus ingresos.

Por otra parte, el presidente de la organización, Vicente Gutiérrez Camposeco, hizo un llamado a la ciudadanía para realizar sus compras en comercios formalmente establecidos. Explicó que estos negocios ofrecen mayores garantías de calidad en los productos y seguridad en las transacciones realizadas por los consumidores.

Además, recordó que el comercio formal contribuye al pago de impuestos, impulsa la economía local y favorece la generación de empleos para miles de personas en la capital del país. Por ello, invitó a los ciudadanos a apoyar a los establecimientos que cumplen con las normas y regulaciones correspondientes.

Con estas expectativas, el Día del Padre se perfila como una de las celebraciones comerciales más importantes del año en la Ciudad de México. La fecha no solo representa una oportunidad para reconocer la labor de los padres dentro de las familias, sino también para impulsar la actividad económica y fortalecer a los distintos sectores productivos de la capital.