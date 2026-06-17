Diputada de Morena pide a quienes cambian de género ejercer en casa: "estoy en contra de la diversidad sexual"

Durante su ponencia en el H. Congreso del Estado de Chiapas, la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expresó su inconformidad ante las políticas públicas que defienden la diversidad sexual en el estado.

En la tribuna, la diputada argumentó que las personas que han cambiado de género no deben ejercer sus derechos fuera de casa y aseguró que ella es una persona que está en contra de estas prácticas.

“La diversidad sexual distorsiona la vida de las niñas, niños y adolescentes”.

En su discurso enfatizó que las medidas que favorecen a este sector pueden distorsionar la vida de las niñas, niños y adolescentes, quienes se ven vulnerados e influenciados por estos comportamientos.

A pesar de estar en desacuerdo con estas reformas, la diputada local pidió a la comunidad no discriminar a los grupos LGBTTTIQ+, ya que aseguró que “sus derechos terminan donde comienza el mío y creo que la sociedad necesita que sea defendida”.

La Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual exige disculpas públicas.

Después de la participación en el Congreso local de Chiapas, la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual expresó a través de sus redes sociales que los comentarios emitidos por la congresista contradicen los principios del partido que está representando.

Aseguraron que estas declaraciones con tintes homofóbicos y discriminatorios demuestran la naturalidad de quien reprime. Asimismo, la red resaltó que estas “opiniones carentes de sustento y emitidas en la ignorancia, basadas en el odio a las personas de la diversidad” exigen una disculpa pública, así como el compromiso de trabajar para todos, de forma plural y diversa.

¿Quién es María Isabel Rodríguez Jiménez?

Rodríguez Jiménez es diputada local de Morena en el estado de Chiapas por el Distrito XXI de Venustiano Carranza. Fungió como Senadora de la República (suplente en funciones de Sasil de León Villard) durante la LXIV y la LXV Legislatura y se ha desempeñado como representante suplente partidista ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Durante su trayectoria, ha participado en iniciativas para el fortalecimiento familiar y en diversas ocasiones también ha demostrado su desacuerdo ante las políticas de identidad de género.