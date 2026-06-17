El Gobierno Federal rechaza expresiones de Manuela Obrador contra Trump

Claudia Sheinbaum FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmo que la manera negativa en la que, Manuela Obrador Narváez, delegada de Bienestar en Chiapas, se refirió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no representa la forma en la que se siente el Gobierno de México.

El pasado 16 de junio, durante un mitin de Morena en Palenque, Obrador Narváez, describió a Trump como un “tirando misógino”, y un “tipo asqueroso”.

“Más allá de una opinión personal de alguien, pues es representante de un gobierno, y nosotros tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos”:

Ante lo sucedido, Sheinbaum explicó que fue la titular de la Secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, quien le hizo llegar la noticia antes de que tuviera la oportunidad de escucharla por los mismos medios de comunicación. Y es, precisamente Ramírez Amaya, la persona que se va a encarga de ponerse en contacto con Manuela Obrador, con el fin de que aclarar si existe algún tipo de falta administrativa en relación al trabajo que ella realiza en Chiapas. Esto debido a que “No es correcto, o eres delegada de Bienestar o eres militante de Morena”.

Posterior a que se lleve a cabo la aclaración, en caso de que así prosiga, se le va a aplicar una sanción, sin embargo la presidenta no entro en detalle acerca de las consecuencias.

Asimismo, si a lo largo de la investigación se requiere, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), por su parte puede llevar a cabo su propia revisión. “Pero por lo menos debe de haber un llamado de atención”, añadió la mandataria.