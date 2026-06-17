Guia de economía para padres de familia tras una separación; Profeco y Condusef

Profeco y Condusef

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se registraron 161 mil 932 divorcios en México, lo que significa que ocurren cerca de 33 separaciones por cada 100 matrimonios.

Estas separaciones traen consigo una necesidad por reorganizar la economía familiar para cumplir con las responsabilidades y gastos. Por ello es importante administrar el dinero de manera consciente, ordenada y alineada con las nuevas estructuras familiares.

El equilibrio implica cubrir responsabilidades compartidas, como el sustento de los hijos, mientras se solventan los gastos propios como renta, servicios individuales, traslados o el equipamiento de un nuevo hogar. Pasar de gastar juntos a tener que administrar el dinero por separado exige orden, cuidado y adaptarse por completo a la nueva situación.

Ante esto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentó cuatro claves fundamentales para organizar las finanzas en esta nueva etapa:

Diagnóstico real de la situación: Es fundamental tener total claridad sobre la situación económica actual. Revisar a detalle los ingresos, las deudas y los gastos reales permite construir un presupuesto que sí se pueda cumplir.

Es fundamental tener total claridad sobre la situación económica actual. Revisar a detalle los ingresos, las deudas y los gastos reales permite construir un presupuesto que sí se pueda cumplir. Priorización de obligaciones legales: Priorizar con una visión integral, los compromisos de ley como la pensión alimenticia. Deben analizarse junto con los gastos básicos personales y el ahorro, con el objetivo de cumplir con los deberes sin generar nuevas deudas.

Priorizar con una visión integral, los compromisos de ley como la pensión alimenticia. Deben analizarse junto con los gastos básicos personales y el ahorro, con el objetivo de cumplir con los deberes sin generar nuevas deudas. Ajuste al estilo de vida: Es indispensable ajustar el estilo de vida al ingreso disponible para evitar presiones financieras innecesarias. Ayuda programar los pagos periódicos mediante un calendario para evitar recargos y reducir la posibilidad del estrés económico.

Es indispensable ajustar el estilo de vida al ingreso disponible para evitar presiones financieras innecesarias. Ayuda programar los pagos periódicos mediante un calendario para evitar recargos y reducir la posibilidad del estrés económico. Protección y previsión futura: La Profeco recomienda crear un fondo de emergencia para imprevistos, analizar periódicamente la situación financiera, realizar ajustes oportunos y evaluar seguros que protejan el patrimonio familiar.

El artículo completo “Paternidad y Finanzas tras una separación” se encuentra disponible en la página oficial de la Revista del Consumidor de Profeco.