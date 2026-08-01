Capturan a Alfonso “N” líder del Cártel de Los Reyes; desata bloqueos en Michoacán

Alfonso "N"

Una operación del Ejército Mexicano derivó en la captura de Alfonso “N”, identificado por las autoridades como líder del Cártel de Los Reyes. Horas después de su detención, integrantes de esa organización criminal respondieron con bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de Michoacán, obligando al despliegue de fuerzas de seguridad para recuperar el control de la zona.

La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, donde señaló que el detenido fue asegurado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el funcionario, Alfonso “N” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Relación con grupo criminal

Tras la detención, presuntos integrantes del Cártel de Los Reyes atravesaron e incendiaron vehículos en distintos accesos de los municipios de Los Reyes y Peribán con el propósito de dificultar el desplazamiento de las fuerzas de seguridad.

Los bloqueos afectaron tramos de las carreteras Jacona–Los Reyes, Los Reyes–Peribán y Los Reyes–Uruapan, así como los entronques hacia Imbarácuaro, Pamatácuaro y San Francisco Peribán.

Ante estos hechos, corporaciones federales y estatales reforzaron su presencia en la región para retirar las unidades utilizadas en los bloqueos, liberar las vialidades y prevenir nuevas agresiones. Las autoridades informaron que el operativo permanece activo y aseguraron que se trabaja para garantizar la seguridad de la población y de quienes transitan por la zona.

Las autoridades identifican a Alfonso Fernández Magallón en los municipios como Los Reyes, Peribán, Cotija, Tocumbo y otras zonas del occidente de Michoacán.

De acuerdo con la información oficial, este grupo forma parte de Cárteles Unidos, alianza criminal que mantiene una disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de rutas, actividades ilícitas y zonas agrícolas del estado.

A esta organización también se le atribuyen actividades como la producción y tráfico de drogas, extorsiones a productores y comerciantes, cobro de cuotas, despojo de tierras y tala ilegal. Además, las investigaciones señalan el uso de grupos armados, drones, explosivos y vehículos modificados para enfrentar a organizaciones rivales y mantener el control de las regiones donde opera.

Con la captura de Alfonso “N”, las autoridades mantienen un despliegue de seguridad en la zona, mientras continúan las acciones para restablecer la circulación en las carreteras afectadas y evitar nuevos hechos violentos.