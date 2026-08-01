Cae en manos federales jefe del Cártel de los Reyes, en Michoacán

En una operación de precisión derivada de trabajos de Inteligencia Militar, fuerzas federales y estatales lograron la detención de Alfonso Poncho o Quiringua identificado como jefe del Cártel de los Reyes, célula perteneciente a Cárteles Unidos.

La acción se ejecutó este jueves en la localidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado, con la participación de personal del Ejército y de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Junto al Poncho fueron detenidas dos personas más. De acuerdo con el informe oficial, el detenido mantiene presencia delictiva en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, y se le vincula con los delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico.

Es señalado como colaborador cercano de Juan José, ​El Abuelo, jefe del Cártel de Tepalcatepec, y como responsable de los ataques con drones contra personal militar registrados el 19 de enero de 2025 en Cotija y el 15 de junio y 1 de julio de este año en Tingüindín y Jacona.

Al momento de su detención se les aseguró droga, armamento y municiones diversas.

Sobre el detenido pesa una investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) por delitos relacionados con narcotráfico, por lo que ofrecía 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Tras la captura, se registraron seis bloqueos carreteros para intentar impedir el traslado de los detenidos, los cuales fueron desactivados por la reacción de las autoridades civiles y militares, logrando liberar las vías de comunicación.

Los detenidos y lo asegurado fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.