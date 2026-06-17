IMSS Bienestar suma equipos con robots e Inteligencia Artificial en sus hospitales

Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, dio a conocer en la conferencia de prensa matutina, la implementación de mastógrafos con Inteligencia Artificial (IA) para la detección oportuna del cáncer de glándulas mamarias en el Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” de la Ciudad de México. Explicó que esta tecnología no sustituye al personal de salud, sino que, es una herramienta para la interpretación diagnóstica a través de la toma de una biopsia.

Svarch Pérez reveló que con dicho equipo, más de 500 mujeres han sido atendidas en menos de dos meses. “Es una unidad modelo para nosotros. ”Opera bajo un principio de dato único donde una misma unidad hacemos tamizaje poblacional, diagnóstico, confirmación diagnóstica, incluso, molecular; tratamiento rehabilitación y alta médica”, detalló.

Además, el titular del IMSS Bienestar mencionó que la detección inmediata con el mastógrafo con IA es un modelo universal para las derechohabientes y no derechohabientes.

Quirófanos Inteligentes

Svarch Pérez informó la incorporación de quirófanos inteligentes en el Hospital General de Juitepec, Morelos; la cual ya se encuentran en operación para llevar a cabo cirugías en menos tiempo, reducción de la recuperación postquirúrgica con estancias de 96 a 12 horas y con menos riesgos de complicaciones. Indicó que esta tecnología fue inaugurada desde hace semanas y con ella se han realizado 14 intervenciones quirúrgicas. También adelantó que están trabajando en establecer esta tecnología en el Hospital General de Cárdenas de Tabasco.

Red de robots quirúrgicos

El funcionario federal mencionó la adhesión del robot quirúrgico en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México; Hospital General “Dr. Agustín O’ Horán, Yucatán y el Centro Médico ”Lic. Adolfo López Mateos", Estado de México; la cual consideró como una tecnología costo-efectiva porque permite realizar más cirugías, menos complicaciones, de forma inmediata y una buena opción para los pacientes. Comentó que más adelante, estos equipos inteligentes serán incorporados en el Hospital General de Culiacán, Sinaloa, y en el Hospital General de Xoco, Ciudad de México.

Inauguración del área de urgencia del Hospital de Xoco

Asimismo, Svarch Pérez inauguró desde la conferencia de prensa matutina la remodelación del Área de Urgencias en el Hospital General de Xoco. Esta unidad hospitalaria cuenta con un tomógrafo móvil de 128 cortes con reconstrucción de 3D en tiempo real, un microscopio con IA para neurocirugía, un sistema de rayos X digital, máquinas de anestesia avanzadas y aula de enseñanza conectada en tiempo real con el quirófano.

“Hicimos una remodelación integral del Hospital de Xoco. Los invito a que puedan verla, la verdad es impresionante. Es el Centro de urgencias más importante de América Latina en este momento por la incorporación y la ampliación que apostó la presidenta al hacer este hospital. Como ustedes saben, es el hospital que más atiende urgencias en toda la red metropolitana, probablemente el hospital con mayor resolutividad en todo el país”, declaró Svarch.

Aunado a esto, el titular del IMSS Bienestar se enlazó con los residentes de tercer año en cirugía del Hospital Xoco para mostrar el aula inteligente con un cristal traslúcido para monitoreo en tiempo real del quirófano.

Svarch Pérez subrayó que el IMSS Bienestar ha integrado procesos, equipamiento y personal para garantizar que la atención sea más efectiva y oportuna para la población.

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