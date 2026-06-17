“Que gane el pueblo de Colombia”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum expresó su apoyo al pueblo colombiano ante las elecciones presidenciales Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, expresó su deseo de que en las elecciones presidenciales de Colombia “gane el pueblo”. También evitó manifestar respaldo por alguno de los candidatos que participarán en la segunda vuelta electoral del domingo en el país mencionado.

“Es complejo para mí hablar de uno u otro candidato porque no quisiéramos previo a la elección que se dijera que nosotros estamos orientando por nadie. Pero sí puedo decir que gane el pueblo de Colombia. Que ganen los pueblos siempre”, expuso Sheinbaum.

La mandataria presidencial puntualizó el respeto a la decisión que tomará la población colombiana. Además, sostuvo que el resultado electoral en Colombia será favorable para los habitantes de dicho país.

Las elecciones presidenciales en Colombia serán realizadas el 21 de junio, en donde los candidatos Iván Cepeda del partido Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella del partido Defensores de la Patria se enfrentarán por la presidencia.

La propuesta de De la Espriella plantea el ajuste fiscal, restructuración gubernamental y la reactivación de la industria petrolera.

Por otro lado, Cepeda propone la continuación de la agenda del presidente Gustavo Petro, la reducción de la pobreza, y desigualdad, modelo de salud público y universal, aumento de la producción agropecuaria y acceso financiero a sectores vulnerables.

El siguiente mandatario presidencial tendrá desafíos como el aumento de la deuda pública, déficit fiscal y la desaceleración de la inversión extranjera, puntos clave para la financiación de programas sociales en Colombia.

Con información de EFE

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