Revés a Morena; Tribunal concede a Somos México afiliaciones reclamadas por los guindas

Se espera que el 25 de junio, el INE conceda el registro como partido político a SomosMX (Camila Ayala Benabib)

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó validar presuntas afiliaciones de Morena duplicadas con Somos México por falta de documentación con lo cual se perfila que este partido obtenga su registro el próximo 25 de junio durante la sesión del consejo general del INE.

Los magistrados confirmaron que Somos México mantiene las afiliaciones reclamadas por Morena bajo la figura de “duplicidad”, por lo que avanza de manera firme el reconocimiento como Partido Político Nacional para participar en las elecciones del 2027.

El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, consideró esta resolución como “ una muy buena noticia” el revés a Morena con lo que se validaron las afiliaciones de Somos MX.

Acosta Naranjo refirió que este es un gran paso para que Somos México se convierta en partido político nacional, y solo resta que el INE resuelva temas de fiscalización con los cuales la organización no tiene problema.

La resolución del Tribunal electoral evidenció que Morena no presentó cédulas originales de afiliación en físico.

De las 93 mil 742 afiliaciones reclamadas, el TEPJF instruyó al INE analizar únicamente mil 913 formatos con firma autógrafa original y las afiliaciones digitales con las que exista coincidencia y que consulte a las personas ciudadanas en qué organización o partido político desean continuar afiliadas.

Al respecto, el secretario de Comunicación de Somos MX, Amado Avendaño Villafuerte, destacó el esfuerzo ciudadano de mujeres y hombres de todo el país que desde enero del 2024 iniciaron la ruta para constituir las al menos 200 Asambleas Distritales y las 256 mil afiliaciones requeridas por el INE para las organizaciones que buscarán ser partido político nacional.

Recodó que Somos México alcanzó 246 Asambleas Distritales aunque el INE le ha reconocido sólo 205 y cerca de 300 mil de 348 mil afiliaciones realizadas.

Acosta Naranjo y Avendaño Villafuerte comentaron que Somos México esperará la decisión del Consejo General del INE del día 25 de junio que formalizará su reconocimiento como partido político nacional, y adelantaron que en la Ciudad de México y en las principales ciudades y plazas del país, habrá movilizaciones de festejo porque, ¡México ya tiene partido!