Alertan por posible daño al archivo e instalaciones de Canal Once (Moisés Pablo Nava)

Tras la liberación de las instalaciones de Canal Once por parte de los trabajadores del medio, luego de que permaneciera dos meses tomado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se registraron daños preliminares al interior del recinto.

El funcionario dio a conocer que como resultado de una primera inspección se detectaron afectaciones en la videoteca de la emisora, que resguarda más de siete décadas de contenidos audiovisuales, aunque señaló que aún no se conoce el alcance de los daños.

“Desafortunadamente, a simple vista, sí hay daños al archivo. Hay material pronto desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar a ver qué tan graves son esos daños”, declaró.

Destacó que desde que inició la ocupación del canal el pasado 20 de mayo, se instalaron mesas de diálogo con los estudiantes del politécnico quienes presentaron demandas que no estaban relacionadas con la televisora pública, por lo que se intentó negociar la devolución de las instalaciones ya que ahí “hay mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica del Canal Once con más de 70 años de contenidos ahí resguardados que deben de estar bajo ciertas condiciones”.

De acuerdo con el secretario, este domingo, los trabajadores de Canal Once organizados, encabezados por su directora, Renata Turrent, recuperaron las instalaciones tomando el control de las puertas, además solicitaron la presencia del Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones en las que encontraron las instalacione.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que persisten las investigaciones sobre presuntas financiaciones a los estudiantes que mantuvieron la ocupación.

“No tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal Once por tanto tiempo”, afirmó.