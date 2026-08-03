Preparan auditoría a empresa encargada del examen de admisión de la UNAM: ASF fiscalizará los recursos destinados a las pruebas

UNAM Preparan auditoría a empresa encargada del examen de admisión de la UNAM: ASF fiscalizará los recursos destinados al proceso (Cuartoscuro)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pondrá bajo el lupa los recursos públicos asignados a los contratos con empresas privadas encargadas del diseño, aplicación y procesamiento del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esta revisión busca transparentar los procesos de contratación y verificar el cumplimiento estricto de las normativas de fiscalización en la máxima casa de estudios.

¿Por qué la ASF auditará los contratos del examen de la UNAM?

El objetivo principal de la investigación radica en revisar la transparencia, eficiencia y legalidad en la adjudicación de contratos a proveedores externos que prestan servicios tecnológicos y logísticos para la evaluación de aspirantes a nivel medio superior y superior.

La revisión abordará el presupuesto ejercido, los criterios de licitación y los entregables correspondientes a los últimos procesos de selección.

Asimismo, los órganos fiscalizadores buscan garantizar que no existan sobrecostos ni irregularidades en la gestión de los exámenes de ingreso a la licenciatura, un proceso sensible que involucra año con año a cientos de miles de aspirantes en todo el país.

¿Qué impacto tendrá esta revisión en los futuros procesos de admisión?

La fiscalización de la ASF se enfocará en el aspecto financiero y administrativo de las contrataciones, por lo que los procedimientos técnicos y la validez académica de los exámenes aplicados se mantienen sin alteraciones.

No obstante, las recomendaciones o observaciones que emita la entidad fiscalizadora podrían derivar en ajustes a los lineamientos de licitación y contratación de la UNAM para las próximas convocatorias.

La institución mantendrá la colaboración con las autoridades correspondientes para entregar la documentación requerida sobre las partidas presupuestales asignadas a la logística de admisión, garantizando el compromiso de rendición de cuentas ante la ciudadanía.