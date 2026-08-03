Cae “El Tito”, de los más buscados en Chiapas, señalado del feminicidio de Beany Lozano

Detenido "El Tito". (SSPC)

Fue detenido José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos más buscados en Chiapas, quien cuenta con una orden de aprehensión por el feminicidio de Beany Lozano.

La Fiscalía ofrecía una recompensa de hasta medio millón de pesos a quien aportara información que lograra su captura.

Autoridades identificaron un inmueble que era habitado por “El Tito”.

Con esto, se desplegó un operativo en el municipio de Guasave, donde se ejecutó la orden de cateo y se detuvo a José Manuel “N”, quien era buscado por autoridades del estado de Chiapas, por el delito de feminicidio.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias del caso. En tanto, el domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.