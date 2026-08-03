Tormenta Negra llegará a México este martes 4 de agosto: estados más afectados y el pronóstico del clima

Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este martes 4 de agosto. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué es una Tormenta Negra?

Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.

Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.

Tormenta Negra hoy martes 4 de agosto: Estos son los estados más afectados por este fenómeno

Lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros: se pronostican para el norte de Sonora , el sur y suroeste de Chihuahua , el este de Oaxaca y el sur de Chiapas .

se pronostican para el , el , el y el . Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: afectarán el sur de Baja California Sur , el sur de Nayarit , las regiones centro, sur y oeste de Jalisco , el centro y oeste de Michoacán , así como el sur de Veracruz .

afectarán el , el , las regiones , el , así como el . Lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros: se esperan en el norte de Sinaloa , el norte de Zacatecas , el sureste de Durango , el suroeste de Coahuila , el centro y sur de Nuevo León y el noroeste de San Luis Potosí .

se esperan en el , el , el , el , el y el . Chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros: se presentarán en Baja California, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Tabasco y Quintana Roo .

se presentarán en . Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: se prevén en Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Yucatán.

¿Qué hacer antes de una tormenta intensa?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantenerse informado a través de los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.

Revisar el estado del techo, ventanas y desagües de la vivienda.

Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, linterna, radio, medicamentos y baterías.

Identificar rutas de evacuación si se vive en zonas con riesgo de inundaciones o deslaves.

Evitar dejar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

¿Qué hacer durante una tormenta?