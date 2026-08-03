Tormenta Negra llegará a México este martes 4 de agosto: estados más afectados y el pronóstico del clima

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este martes 4 de agosto. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.
Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.
¿Qué es una Tormenta Negra?
Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.
Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.
Tormenta Negra hoy martes 4 de agosto: Estos son los estados más afectados por este fenómeno
- Lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros: se pronostican para el norte de Sonora, el sur y suroeste de Chihuahua, el este de Oaxaca y el sur de Chiapas.
- Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: afectarán el sur de Baja California Sur, el sur de Nayarit, las regiones centro, sur y oeste de Jalisco, el centro y oeste de Michoacán, así como el sur de Veracruz.
- Lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros: se esperan en el norte de Sinaloa, el norte de Zacatecas, el sureste de Durango, el suroeste de Coahuila, el centro y sur de Nuevo León y el noroeste de San Luis Potosí.
- Chubascos, con acumulados de 5 a 25 milímetros: se presentarán en Baja California, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Tabasco y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros: se prevén en Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Yucatán.
¿Qué hacer antes de una tormenta intensa?
Las autoridades de Protección Civil recomiendan:
- Mantenerse informado a través de los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil.
- Revisar el estado del techo, ventanas y desagües de la vivienda.
- Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, linterna, radio, medicamentos y baterías.
- Identificar rutas de evacuación si se vive en zonas con riesgo de inundaciones o deslaves.
- Evitar dejar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
¿Qué hacer durante una tormenta?
- Permanecer bajo techo y alejarse de ventanas.
- Desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje.
- No refugiarse debajo de árboles durante una tormenta eléctrica.
- Evitar cruzar calles inundadas, aunque el nivel del agua parezca bajo.
- Si conduces, disminuye la velocidad y, si la lluvia reduce la visibilidad, detente en un lugar seguro.
- Mantente alejado de postes, cables eléctricos y estructuras inestables.
- Suspende actividades al aire libre hasta que las autoridades indiquen que el riesgo ha pasado.