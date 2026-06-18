Muere mexicano y su esposa canadiense por alud en un nevado de los Andes peruanos

El mexicano Daniel Navarro y la canadiense Sandra Covone perecieron mientras ascendían el nevado Tocllaraju (larepublica.pe)

Tragedia en Perú — Autoridades de Perú reportaron la muerte de un matrimonio conformado por un mexicano y una canadiense, así como el rescate de su guía peruano y que resultó herido, luego de haber quedado atrapados tras la caída de un alud cuando escalaban el nevado Tocllaraju, de 6,034 metros de altitud, en la región norteña de Áncash, en Perú.

Reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash apuntan a través de un comunicado, que el alud se registró durante la madrugada del miércoles 17 de junio y cobró la vida del ciudadano mexicano identificado con las iniciales D.N., y de la canadiense S.C., mientras que el guía peruano F.C.M.

Medios locales identificaron a los viajeros como el mexicano Daniel Navarro y la canadiense Sandra Covone, quienes eran esposos, y a su guía peruano como Florentino Caldua.

El COER refirió que personal de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú, junto con integrantes de la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú (AGMP), participaron en las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación de las víctimas, con el apoyo de un helicóptero y otros equipos especializados.

Sin embargo, se reportó que las condiciones climáticas adversas llevaron a la AGMP a suspender temporalmente las labores de búsqueda para dar prioridad a la seguridad de los rescatistas.

La AGMP también señaló que el guía “ya se encuentra a salvo y estable, bajo resguardo del equipo de rescate”, que ingresó a la zona de la montaña “en condiciones extremas para cumplir con la misión”, y que también se ubicó el cuerpo de Covone, por lo que expresó sus “más sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos”.

Asimismo, remarcó que “de mejorar las condiciones climáticas”, durante la madrugada de este jueves partirá otro equipo para continuar con las labores de búsqueda y rescate de la última víctima del alud.

El Ministerio del Interior de Perú había informado horas antes del envío de un helicóptero de la PNP hacia Áncash para rescatar al sobreviviente de la avalancha en el nevado de Tocllaraju, ubicado en la Cordillera Blanca, la cadena montañosa tropical más alta del mundo. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026