Optimismo al culminar última ronda de contactos México y EU antes de la revisión formal del T-MEC

La delegación mexicana estuvo encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que por EU estuvo el representante comercial, Jamieson Greer.

Revisión del T-MEC — Con optimismo y certeza de que se avanza en varios puntos en los que hay algunas diferencias en las revisiones del T-MEC, los gobiernos de Estados Unidos y México concluyeron este jueves la última ronda de contactos previa al inicio de la revisión formal del tratado comercial de Norteamérica, que se llevará a cabo el próximo 1 de julio y donde se decidirá junto con Canadá, si se renueva y extiende la vigencia de éste.

Durante este encuentro de tres días en el que participaron las representaciones de México y EU, el gobierno de “México presentó sus puntos de vista y sus propuestas, que deberán ser analizadas por nuestra contraparte”, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde subrayó que se abordaron asuntos como las reglas de origen, la seguridad económica, la agricultura y la industria automotriz.

Esta reunión antecede al segundo encuentro entre ambas delegaciones y que se llevó a cabo los pasados 28 y 29 de mayo en Ciudad de México y luego de la reunión de estos días en Washington, es antesala de la revisión formal programada para el próximo 1 de julio en la que ya participará Canadá y que se efectuará de manera reunión.

SOCIOS

Los tres países socios comerciales deberán decidir si extienden el T-MEC en sus términos actuales por otros 16 años, hasta 2042, o si abren un proceso de revisiones anuales que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, llevaría a su expiración en 2036.

Los gobiernos de México y Canadá han expresado su disposición a renovar el T-MEC, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una postura ambigua y ha llegado a señalar que preferiría negociar acuerdos bilaterales con sus dos vecinos.

ARANCELES

En su oportunidad, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que el principal punto de coincidencia con la administración Trump es sustituir importaciones de Asia en sectores como farmacéutica, semiconductores y electrónica, donde la dependencia de México y Estados Unidos supera el 85 %.

Este jueves, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que no es decisión de México quitar los aranceles impuestos por EU, y que su gobierno ha planteado varias alternativas para eliminar estos gravámenes, por lo que resaltó el buen trabajo de Marcelo Ebrard con sus pares estadounidenses para convencer a Washington “de que lo mejor para Estados Unidos y México es que no estén los aranceles”, al tiempo que defendió la “buena posición” del país en el mercado más grande del mundo frente a otras economías.

La delegación mexicana estuvo encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que por EU estuvo el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La Crónica de Hoy 2026