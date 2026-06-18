Durante la visita de Felipe IV, Sheinbaum dialogará acerca de los pueblos indígenas

Claudia Sheinbaum FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheinbaum, dio a conocer, durante su conferencia de prensa matutina, que el rey de España, Felipe VI, va a venir a la Ciudad de México el próximo jueves 25 de junio con el fin de que se desarrolle su reunión con la mandataria mexicana.

Sheinbaum, explicó que Felipe VI va a venir a la capital por muy poco tiempo, esto debido a que al día siguiente viajará a Zapopan, con el fin de disfrutar del partido que juzgará España contra Uruguay.

Entre los temas de los que hablarán la semana que viene, se encuentra el asunto de los pueblos originarios. “De la importancia de los pueblos en México, a lo largo de la historia. Desde antes de que llegaran los españoles, y ahora. Y el valor que representan para el país”, añadió.

Cuando a la presidenta se le pregunto si existirá la posibilidad de que las y los periodistas formen parte del dialogó para que puedan hacer preguntas, Sheinbaum aclaró que no lo ve posible, ya que no se tiene considerado que tenga lugar una conferencia de prensa.

Si bien con anterioridad, la mandataria ya había dicho que la relación entre México y España no estaba rota, desde su punto de vista comentó que retomar la conversación que si estaba estancada, es un paso muy importante que deriva de una declaración de Felipe VI. Durante una visita a una exposición de las mujeres indígenas, reconoció el abuso que España implemento en los pueblos originarios durante la conquista.

“Ahora, nosotros seguimos con la visión de que es muy importante que en España se reconozca la grandeza cultural de México. No como la grandeza cultural que inicia con la colonia, sino la grandeza cultural que viene del origen, de los pueblos indígenas, de las grandes civilizaciones”, concluyó.