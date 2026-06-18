EU analizará propuestas de México antes del inicio de la revisión formal del T-MEC

Marcelo Ebrard (Camila Ayala Benabib)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunció desde Washington que ha concluido la segunda ronda de conversaciones rumbo a la revisión formal del T-MEC donde se dialogó sobre reglas de origen, seguridad económica, agricultura, industria automotriz entre otros temas.

Durante este encuentro, los representantes de México presentaron los puntos de vista del país así como sus propuestas para que sean analizadas por la contraparte estounidense encabezada por el embajador Jamieson Greer.

El titular de economía recordó que el próximo 1 de julio inicia la revisión formal del tratado donde se realizará una reunión virtual con los representantes de Canadá y Estados Unidos para determinar si el tratado se extiende por 16 años o si se mantiene por 10 años con revisiones periódicas.

En el marco de esta agenda, está programado que el 20 de julio se lleve a cabo la siguiente ronda de negociaciones en la Ciudad de México, para discutir textos y contenidos muchos más detallados de lo que se ha conversado desde la revisiones previas del documento que iniciaron en el mes de marzo del presente año.