Polémica por el Castillo de Chapultepec: ¿se puede rentar como lo hizo la FIFA?

¿Se pueden realizar eventos privados en el Castillo de Chapultepec? Sheinbaum confirma renta del recinto para evento de la FIFA.

La realización de una cena de gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec con motivo de la inauguración del Mundial 2026 generó debate sobre la posibilidad de rentar un recinto considerado patrimonio nacional, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que el organismo internacional pagó más de un millón de pesos por el uso del espacio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la FIFA organizó en el recinto una reunión con personalidades vinculadas al torneo.

Infantino compartió imágenes de la cena de gala en Chapultepec

La celebración fue dada a conocer principalmente a través de las redes sociales de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien compartió un video en el que se observa un encuentro con organizadores, mandatarios y empresarios relacionados con la logística del Mundial.

En las imágenes también aparece la presidenta Claudia Sheinbaum, quien saluda a los asistentes y ofrece un mensaje de bienvenida.

Sheinbaum aclaró que fue invitada al encuentro, aunque aseguró que únicamente acudió para ofrecer un breve mensaje de bienvenida a los asistentes y posteriormente se retiró del lugar.

Al ser cuestionada sobre las condiciones para utilizar el recinto, la presidenta afirmó que el Castillo de Chapultepec puede ser rentado para determinados eventos y aseguró que esta práctica se realiza “desde hace mucho tiempo”.

Museo de Chapultepec no permite eventos sociales y empresariales

Sin embargo, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec establece que únicamente pueden realizarse eventos de carácter cultural, académico o científico dentro de sus instalaciones.

Museo de Chapultepec prohíbe eventos sociales y empresariales.

De acuerdo con la información publicada por el sitio web del museo, “no se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”, una disposición que contrasta con la cena privada organizada por la FIFA en vísperas de la inauguración mundialista.

Hasta el momento, la Secretaría de Cultura no ha detallado bajo qué figura se autorizó el uso del Castillo para la gala de la FIFA ni si el evento cumplió con los lineamientos establecidos por el museo.